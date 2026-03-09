VIDEO Ikona HNL-a u VL Stativi: Lagano je sada biti navijač Dinama, ali sjetite se samo 12. mjeseca...

U današnjem izdanju Večernjakove stative kod našeg novinara Tomislava Dasovića gostovao je legendarni Srđan Mladinić, bivši nogometaš Dinama i Hajduka te ikona HNL-a. Mladinić nam se javio iz Splita te prokomentirao kako je vidio jučerašnji derbi na Poljudu između Hajduka i Dinama (1:3).

- Dinamo je pokazao da je bolja i kvalitetnija momčad, jučer se vidjela jedna opuštenost kod igrača i moram reći da je ovo njihova najbolja utakmica u zadnjih par mjeseci, zasluženo su pobijedili. Hajduk je za mene protiv Rijeke odigrao jedno od boljih poluvremena, ali jučer je loše ušao u utakmicu s dugačkim loptama na Šegu, a on nije takav profil igrača - istaknuo je Mladinić.

- Dinamo je odmah na početku imao kontrolu utakmice i posjed, što je nestvarno da su imali preko 60 posto posjeda na utakmici. Kada dozvolite Dinamu da se razmaše s takvim igračima, a normalno je da će se to dogoditi to što se dogodilo - smatra Mladinić.

- Ne bih rekao da je Dinamo već osvojio titulu, to nije sportski. Gledajte, Dinamovi navijači su bili nezadovoljni cijeli 11. i 12. mjesec, čak su tražili smjenu Kovačevića, lako je sada biti navijač Dinama, a sjetite se kada je gubio od Lillea i Betisa, pa u Danskoj i od Genka. Samo on zna kroz što je prošao i razumijem da je bio presretan - rekao je Mladinić, a ostatak njegovog intervjua možete pogledati u videu na vrhu teksta.