SRĐAN MLADINIĆ

VIDEO Ikona HNL-a u VL Stativi: Lagano je sada biti navijač Dinama, ali sjetite se samo 12. mjeseca...

Zagreb: Sr?an Mladini?, bivši nogometaš Hajduka i Dinama
Goran Stanzl/PIXSELL
Autori: Tomislav Dasović, Stjepan Meleš
09.03.2026.
u 14:20

Mladinić nam se javio iz Splita te prokomentirao kako je vidio jučerašnji derbi na Poljudu između Hajduka i Dinama (1:3)

U današnjem izdanju Večernjakove stative kod našeg novinara Tomislava Dasovića gostovao je legendarni Srđan Mladinić, bivši nogometaš Dinama i Hajduka te ikona HNL-a. Mladinić nam se javio iz Splita te prokomentirao kako je vidio jučerašnji derbi na Poljudu između Hajduka i Dinama (1:3). 

- Dinamo je pokazao da je bolja i kvalitetnija momčad, jučer se vidjela jedna opuštenost kod igrača i moram reći da je ovo njihova najbolja utakmica u zadnjih par mjeseci, zasluženo su pobijedili. Hajduk je za mene protiv Rijeke odigrao jedno od boljih poluvremena, ali jučer je loše ušao u utakmicu s dugačkim loptama na Šegu, a on nije takav profil igrača - istaknuo je Mladinić.

- Dinamo je odmah na početku imao kontrolu utakmice i posjed, što je nestvarno da su imali preko 60 posto posjeda na utakmici. Kada dozvolite Dinamu da se razmaše s takvim igračima, a normalno je da će se to dogoditi to što se dogodilo - smatra Mladinić. 

- Ne bih rekao da je Dinamo već osvojio titulu, to nije sportski. Gledajte, Dinamovi navijači su bili nezadovoljni cijeli 11. i 12. mjesec, čak su tražili smjenu Kovačevića, lako je sada biti navijač Dinama, a sjetite se kada je gubio od Lillea i Betisa, pa u Danskoj i od Genka. Samo on zna kroz što je prošao i razumijem da je bio presretan - rekao je Mladinić, a ostatak njegovog intervjua možete pogledati u videu na vrhu teksta.

Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za američku turneju, evo koga je pozvao izbornik vatrenih
Ključne riječi
Hajduk Dinamo HNL Srđan Mladinić

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
15:17 09.03.2026.

Ikona? Hm...

KU
Kujttim
14:35 09.03.2026.

Dinamo uvijek ima svoje navijače, ali trener Dinama mora imati i profinjen stil, manire, gospodsku komunikaciju. Trener Mario Kovačević je pao upravo na toj komunikciji, a onda su mu počeli pripisivati govorne mane, nerazumljiv govor, ispodprosječan vokabular. Tu je osnovni problem bio, uz loše vratare. Dolaskom Livakovića, sve je krenulo na bolje. Kada imaš reprezentativnu jedinicu na golu i to 3 mjeseca prije početka SP-a, onda sve izgleda bolje i sigurnije. Iščekivnje dolaska Livakovića je unijelo nervozu i kod Nevistića i kod Filipovića, a preko njih i u čitavu momčad. Ta je trakavica predugo trajala.

