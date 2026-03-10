Bilić otkrio gdje će Hajduk igrati dok se bude gradio novi stadion i koliko će koštati kamp

Pred novinare su na Poljudu stigli predsjednik Hajduka Ivan Bilić, član Nazdornog odbora Josip Babić, direktor infrastrukture i logistike Poljuda Marin Božić te član Upravnog odbora udruge Naš Hajduk Luka Lerotić. Glavna tema današnje press konferencije bila je klupska infrastruktura.

- U posljednjih nekoliko mjeseci imali smo brojne sastanke s gradom i raznim stručnjacima na temu kampa i novog stadiona. Po pitanju kampa je ministar Bačić izjavio da će država predati gradu pravo na prostor u Stobreču, a onda će ga grad dati nama u vlasništvo. Nadam se da će čim prije početi gradnja', kazo je Bilić i dodao da će četvrtak u kino dvorani Poljuda savjetnik grada prezentirati sve o alternativama stadiona - rekao je Bilić.

- Treba nam novi stadion, to je ključno. On je od krucijalne važnosti kako bi išli prema naprijed. Stadion bi uključivao i pomoćne terene. To su bile teme anketa. Ispitali smo 5243 pretplatnika. Baza su pretplatnici, sudjelovalo ih je pola od onih adresa na koje smo poslali upitnike. Osamdeset posto smatra da je potreban novi stadion, 56% modernu infrastrukturu, a 40 je reklo da se time jača pozicija kluba. U četvrtak očekujem puno odgovora od strane grada, sačekat ćemo četvrtak za dosta odgovora - izjavio je predsjednik bijelih.

Dobio je pitanje koliko će koštati stadion i kazao je da to je projekt na razini grada i ministarstva.

-. Znamo neke brojeve. Kamp će nas koštati oko 15 milijuna eura i imat će 5 terena - odgovorio je Bilić.

Kamp bi kako je rekao trebao biti u Stobreču.

- Vlada je vlasnik oko 75.000 kvadrata. Grad će nam dati na korištenje kada dobije. Nema druge opcije trenutno što se lokacije tiče.

Na pitanje hoće li se ići u rekonstrukciju Parka Mladeži ili je alternativa Dugopolje kazao je da ukoliko se ovdje bude gradilo, napravit će se montažni stadion na Brodarici.