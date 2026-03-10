Layec presudio: Rijeka nije trebala dobiti jedanaesterac protiv Vukovara

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 25. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige. Izdvojio je tek jednu situaciju, jedanaesterac s utakmice Rijeke i Vukovara kojim je aktualni prvak Hrvatske slavio 1:0. Smatra da ga nije trebalo svirati.

Situacija br. 1: VUKOVAR 1991 - RIJEKA (46. minuta); kazneni udarac

Duel u kaznenom prostoru domaće momčadi kada gostujući napadač br. 77 i branič domaćina br. 13 na isti “nogometni” način žele igrati loptom nije prekršaj iz Pravila nogometne igre.

Vrlo dobro pozicionirani sudac, potpunog nadzora incidenta, dopustio je nastavak igre. Nakon neopravdane i neutemeljene VAR intervencije u razmatranjima Pravila nogometne igre sudac je pozvan na pregled snimke zbog potencijalnog kaznenog udarca.

Slijedom naših tehničkih smjernica:

- ⁠potpuno legitimne prirodne nogometne reakcije braniča u želji da igra loptom

-⁠ ⁠vrlo laganog i minornog kontakta koji nije utjecaj na kretanje i izvedbu suparničkog igrača

interpretaciju i prosudbu suca tijekom pregleda snimke smatramo neispravnom odlukom o dosuđivanju kaznenog udarca kao i intervenciju VAR-a, koja inicira dosuđivanje kaznenog udarca, neutemeljenu u smjernicama i VAR Protokolu.