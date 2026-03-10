Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 135
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DONIO IM POBJEDU

Layec presudio: Rijeka nije trebala dobiti jedanaesterac protiv Vukovara

Osijek: SuperSport HNL, 25. kolo, HNK Vukovar 1991 - HNK Rijeka
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
10.03.2026.
u 13:06

Izdvojio je tek jednu situaciju, jedanaesterac s utakmice Rijeke i Vukovara kojim je aktualni prvak Hrvatske slavio 1:0. Smatra da ga nije trebalo svirati.

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 25. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige. Izdvojio je tek jednu situaciju, jedanaesterac s utakmice Rijeke i Vukovara kojim je aktualni prvak Hrvatske slavio 1:0. Smatra da ga nije trebalo svirati.

Situacija br. 1: VUKOVAR 1991 - RIJEKA (46. minuta); kazneni udarac

Duel u kaznenom prostoru domaće momčadi kada gostujući napadač br. 77 i branič domaćina br. 13 na isti “nogometni” način žele igrati loptom nije prekršaj iz Pravila nogometne igre.

Vrlo dobro pozicionirani sudac, potpunog nadzora incidenta, dopustio je nastavak igre. Nakon neopravdane i neutemeljene VAR intervencije u razmatranjima Pravila nogometne igre sudac je pozvan na pregled snimke zbog potencijalnog kaznenog udarca.

Slijedom naših tehničkih smjernica:

-  ⁠potpuno legitimne prirodne nogometne reakcije braniča u želji da igra loptom
-⁠  ⁠vrlo laganog i minornog kontakta koji nije utjecaj na kretanje i izvedbu suparničkog igrača

interpretaciju i prosudbu suca tijekom pregleda snimke smatramo neispravnom odlukom o dosuđivanju kaznenog udarca kao i intervenciju VAR-a, koja inicira dosuđivanje kaznenog udarca, neutemeljenu u smjernicama i VAR Protokolu.
Ključne riječi
Rijeka Bertrand Layec

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!