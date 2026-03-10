Legendarni as osvajao je najjače lige i igrao finale SP-a, sada se vratio iz mirovine

Wesley Sneijder, jedan od najboljih svjetskih nogometaša ovog tisućljeća vratio se iz mirovine kako bi opet igrao nogomet, u dobi od 41 godine. Sneijder je imao blistavu 18-godišnju karijeru u kojoj je osvaja naslove prvaka u Nizozemskoj, Španjolskoj, Italiji i Turskoj, kao i Ligu prvaka, a igrao je i finale Svjetskog prvenstva.

Umirovio se u kolovozu 2019., ali šest godina i šest mjeseci kasnije, napravio je novi zaokret i ponovno obukao kopačke.

Sneijder je zaigrao za momčad OSM'75, u nizozemskoj amaterskoj ligi četvrte divizije. Ušao je 20 minuta prije kraja drugog poluvremena, a njegova momčad pobijedila je kod kuće 1:0, protiv Focusa '07.

Nakon što je ušao u igru, Sneijder je uzeo kapetansku vrpcu, a taj su događaj došle vidjeti stotine gledatelja u Maarssenbroeku, gradu u pokrajini Utrecht. Za Sneijdera je povratak nogometu bio čista obiteljska priča jer mu je stariji brat Jeffrey pomoćni trener, a i mlađi brat Rodney igra za istu momčad.

Sneijder je za nizozemsku televizijsku mrežu Ziggo rekao:

- Na trenerovoj rođendanskoj zabavi u šali sam rekao da ću se jednom pridružiti, jer su me stalno zvali. Ali onda sam se morao službeno registrirati. Bio je to pravi izazov. Nitko nije službeno znao za to, ali nekako se proširilo. Samo sam se htio zabaviti i provesti lijepo poslijepodne s dečkima, i jesam. Oduvijek sam govorio da je nogomet i dalje najbolji sport. Ako ga još uvijek možeš igrati, zašto ne bih? Sjediti u svlačionici s dečkima nakon utakmice je jednostavno prekrasno...

Tijekom svojih najboljih dana, Sneijder je osvojio 16 velikih priznanja - osvojio je trofeje u Ajaxu, Real Madridu, Inter Milanu, Galatasarayu i katarskom klubu Al-Gharafa. Njegov najveći uspjeh bio je u sezoni 2009./10. kada je osvojio kultni Treble s Interom, osvojivši Serie A, Coppa Italiju i Ligu prvaka. Na kraju te sezone bio je blizu i međunarodnog uspjeha jer je s Nizozemskom stigao do finala Svjetskog prvenstva 2010. godine. Nizozemska je izgubila od Španjolske u produžecima zahvaljujući pogotku Andresa Inieste.

Sneijder je za svoju zemlju odigrao 134 utakmice, postigavši ​​31 gol, a posljednji nastup odigrao je u pobjedi od 2:1 nad Peruom u rujnu 2018. Povukao se iz klupskog nogometa nešto manje od godinu dana kasnije u Al-Gharafi kako bi preuzeo ulogu direktora u svom rodnom klubu Utrecht u elitnom razredu nizozemskog nogometa.