NAKON DERBIJA

Centar za mentalno zdravlje oduševio odgovorom na Torcidinu poruku: 'Momci, ne gubite nadu'

Split: Navijači na tribinama prate utakmicu Hajduk - Dinamo
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
09.03.2026.
u 23:18

"Iz podruma Firula urlamo iz sveg glasa. Volimo Bijele i nema nam spasa" - napisala je Torcida

Hajduk je porazom od 1:3 u derbiju protiv Dinama praktički ostao bez šansi za osvajanje naslova prvaka. Bijeli sada imaju deset bodova zaostatka za Dinamom 11 kola prije kraja i čini se kako će do kraja prvenstva igrati samo za očuvanje drugog mjesta i bolju startnu poziciju u pretkolima europskih natjecanja.

Tijekom jučerašnjeg derbija Torcida je dizala svakakve transparente s porukama, a jedna od njih postala je pravi hit. "Iz podruma Firula urlamo iz sveg glasa. Volimo Bijele i nema nam spasa" - napisala je Torcida aludirajući na psihijatrisjki odjel splitske bolnice.

Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za američku turneju, evo koga je pozvao izbornik vatrenih

Dan nakon utakmice, na društvenim mrežama stigao im je urnebesan odogovor od Poliklinike Uglešić - Centra za mentalno zdravlje iz Splita. 

 "Prof.dr.sc.prim. Boran Uglešić dr.med.psihijatar šalje pozdrave našim momcima i poručuje: 'Momci, ne gubite nadu. Uvijek ima spasa!'" - poručili su im.
mentalno zdravlje poruka Torcida Hajduk

