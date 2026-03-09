Centar za mentalno zdravlje oduševio odgovorom na Torcidinu poruku: 'Momci, ne gubite nadu'

Hajduk je porazom od 1:3 u derbiju protiv Dinama praktički ostao bez šansi za osvajanje naslova prvaka. Bijeli sada imaju deset bodova zaostatka za Dinamom 11 kola prije kraja i čini se kako će do kraja prvenstva igrati samo za očuvanje drugog mjesta i bolju startnu poziciju u pretkolima europskih natjecanja.

Tijekom jučerašnjeg derbija Torcida je dizala svakakve transparente s porukama, a jedna od njih postala je pravi hit. "Iz podruma Firula urlamo iz sveg glasa. Volimo Bijele i nema nam spasa" - napisala je Torcida aludirajući na psihijatrisjki odjel splitske bolnice.

Dan nakon utakmice, na društvenim mrežama stigao im je urnebesan odogovor od Poliklinike Uglešić - Centra za mentalno zdravlje iz Splita.

"Prof.dr.sc.prim. Boran Uglešić dr.med.psihijatar šalje pozdrave našim momcima i poručuje: 'Momci, ne gubite nadu. Uvijek ima spasa!'" - poručili su im.