Susret Dinamo – Steaua bio je prekinut! Sjećate li se zbog čega?

Dinamo i njegov današnji europski suparnik, rumunjski FCSB – nekadašnja Steaua – dva puta su se međusobno natjecali u Uefinim natjecanjima, 1964. i 1993. godine, ali su se znali sastajati i u neslužbenim, pripremnim utakmicama.

Jedna takva još uvijek se prepričava, budući da je nosila obilježja međunarodnog skandala, u kojemu je najviše naravno ispaštao Dinamo.

Zbilo se to 5. srpnja 2009. godine u austrijskom gradiću Bad Bleibergu, gdje su nogometaši Dinama bili poraženi od Steaue u pripremnom susretu – koji nije bio odigran do kraja. Naime, prekid se dogodio u 85. minuti zbog izgreda Dinamovih navijača, u to vrijeme žestoko suprotstavljenih klupskom vodstvu. Zdravko Mamić bio je tada na funkciji izvršnog dopredsjednika kluba.

Toga dana u pitomom Bad Bleibergu Boysi se nisu potukli s policijom ili suparničkim navijačima, već međusobno. U Bad Bleibergu se pojavilo 300-tinjak Dinamovih navijača koji su izazivali nerede na stadionu i oko njega. U 17. minuti jedan je navijač utrčao na travnjak i ušetao se u gol rumunjskog kluba. Tri minute poslije drugi je ukrao korner zastavicu, a do kraja poluvremena u teren je bačeno i nekoliko baklji. U nastavku utakmice došlo je do međusobnog sukoba dviju navijačkih frakcija; jedne koja je željela nastaviti s izgredima, i druge koja se tome usprotivila.

Na poluvremenu većina navijača napustila je poprište borbe, dok su ostali mirno gledali drugi dio utakmice i korektno bodrili momčad Dinama, no nakon što je počeo pljusak – a pozornost policije popustila - nekolicina huligana spustila do travnjaka, pa je sudac u 85. minuti odsvirao kraj utakmice.

Za Dinamo su protiv Steaue igrali: Butina (od 46. Kelava) - Etto (od 69. Tomečak), Bišćan, Kovač (od 46. Carlos), Lovren - Sivonjić (63. Vila), Vrdoljak (od 66. Chago), Badelj (od 62. Morales), Sammir (od 69. Pivarić) - Mandžukić (od 62. Kramarić), Papadopoulos (od 46. Slepička).

Nakon večernjeg sastanka s vodstvom Dinama i austrijskom policijom, organizator priprema odlučio je otkazati preostalu utakmicu, s Kärntenom, pa se momčad hrvatskog prvaka u Zagreb vratila dan ranije. Zabilježeno je kako je, uz poraz 0:1, trenera Dinama Krunoslava Jurčića više od poraza bila zabrinula ozljeda gležnja Roberta Kovača.

Od tada do danas Dinamo i Steaua sastali su se i 2. veljače 2011. u Turskoj, gdje je bilo 1:1, te 28. lipnja 2016. u Murskoj Soboti – završeno je 0:0.