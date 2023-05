Vatreni U-17 nisu prošli skupinu od 2015. Priželjkujemo da ponove generaciju Kranjčara iz Engleske

Hrvatska U-17 reprezentacija danas će u 20 sati u mađarskom Balmazújvárosu otvoriti svoj nastup na 39. Europskom nogometnom prvenstvu za igrače tog uzrasta. Prvi protivnik iznimno je zahtjevna Engleska, ali riječ je o protivniku protiv kojeg je zabilježen najveći uspjeh u povijesti hrvatske U-17 selekcije.

Karta za SP

Naime, na Europskom prvenstvu baš u Engleskoj 2001. godine Hrvatska je osvojila svoju jedinu medalju u povijesti velikih natjecanja u U-17 uzrastu (od 1998. do 2002. turnir je nosio naziv U-16, ali imao je U-17 pravila). Izabranici Martina Novoselca nakon ispadanja u polufinalu su protiv Španjolske dominantno porazili engleske vršnjake s 4:1 i osvojili broncu, čiji su vlasnici bivši seniorski reprezentativci poput Hrvoja Čale te Nike Kranjčara, koji je bio jedna od glavnih zvijezda tog turnira. Ta je generacija iste godine igrala i na Svjetskom U-17 prvenstvu u Trinidadu i Tobagu, što je uz 2013. (UAE) i 2015. (Čile) jedan od tek tri nastupa Hrvatske na svjetskim smotrama.

Što se europskih prvenstava tiče, danas će Hrvatska početi svoj osmi nastup na EP-ima do 17 godina, odnosno peti otkako turnir službeno nosi taj naziv. Osim spomenute bronce u Engleskoj, još jednom je naša mlada selekcija bila jako blizu medalje, u Italiji 2005. godine. Mladi vatreni ostvarili su velik uspjeh time što su došli do polufinala, no u završnici su porazima u polufinalu protiv Turske i u utakmici za treće mjesto protiv Italije ipak ostali bez odličja. Tada su za selekciju izbornika Ivana Gudelja nastupala imena poput igrača s najviše nastupa u povijesti U-17 reprezentacije (28) Milana Badelja te igrača s najviše golova u povijesti naše U-17 vrste (15) Nikole Kalinića, a jedan od stupova tadašnje U-17 obrane bio je naš danas srebrni i brončani stoper Dejan Lovren, koji je nedavno otišao u reprezentativnu mirovinu.

Od svih 11 nastupa na velikim natjecanjima posljednji za našu U-17 selekciju bio je onaj domaćinski, na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj. Za tu momčad, koju je vodio Dario Bašić, nastupali su igrači poput Dominika Kotarskog, Davida Čoline, Bartola Franjića i Antonija Marina. Nažalost, naša reprezentacija na domaćem turniru nije daleko dogurala. U teškoj skupini sa Španjolskom, Italijom i Turskom skupili smo tek bod i rano se oprostili od natjecanja. Posljednji put Hrvatska je U-17 neku grupnu fazu velikog natjecanja prošla 2015. godine, i to dva puta. Za selekciju koju je također vodio Bašić igrali su Borna Sosa, Martin Erlić, Josip Brekalo, Nikola Moro... a do četvrtfinala su stizali i na Europskom prvenstvu u Bugarskoj i na Svjetskom prvenstvu u Čileu.

Kao što je to već tradicionalno, i ove je godine europsko U-17 prvenstvo ulaznica za svjetsku smotru. Svi polufinalisti EP-a u Mađarskoj, ali i jedan najbolji četvrtfinalist, dobit će direktnu ulaznicu za Svjetsko prvenstvo u Peruu, koje je na rasporedu od 10. studenog do 2. prosinca. U kontekstu kvalifikacije za SP prolazak skupine već je i više nego pola obavljenog posla, jer je čak onda i tijesni poraz u četvrtfinalu (npr. nakon jedanaesteraca) potencijalna karta za Mundijal.

Međutim, prolazak skupine neće biti nipošto lagan zadatak jer je Hrvatska izvučena u skupini s tri reprezentacije koje su iznimno visokog renomea u U-17 krugovima. Sva tri naša protivnika iz skupine osvajala su ovo natjecanje; Nizozemska četiri puta, Engleska dva puta te Švicarska jednom, a uz to će sve tri reprezentacije i na ovom turniru imati vrlo kvalitetne rostere.

Englezi u 4-2-2-2

Da ne preskačemo preko reda, fokusirat ćemo se na Engleze, čije redove pune igrači Arsenala, Chelseaja, Manchester Cityja i Manchester Uniteda, i to ne nužno samo igrači iz juniorskih i kadetskih pogona. Primjerice, veznjak Ethan Nwaneri u rujnu prošle godine postao je najmlađi igrač u povijesti Premier lige te najmlađi igrač u povijesti seniorske momčadi Arsenala, debitiravši s 15 godina i 181 danom.

Najviše pozornosti svjetskih skauta u mladoj selekciji uz Nwanerija plijene napadač Manchester Cityja Justin Oboavwoduo te stoper Chelseaja Josh Acheampong. Izbornik Ryan Garry, inače bivši trener u mladim kategorijama Arsenala, tijekom svoje karijere preferirao je 4-2-3-1 formaciju, ali trenutačno u engleskoj najčešće koristi formaciju 4-2-2-2 s dva obrambena veznjaka te dvije brze "desetke" poluširoko.