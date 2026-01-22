Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZANIMLJIVA OPASKA

Vatreni oduševio Italiju i dobio najbolje ocjene: 'Hrvat ima samo jednu lošu naviku'

storyeditor/2026-01-21/PXL_REU_200126_145074106.jpg
Autor
Damir Mrvec
22.01.2026.
u 10:23

Hrvatski nogometaš uz gol imao je tri ključna dodavanja, 6/7 točno predanih dugih lopti i 41/47 preciznih dodavanja, a osvojio je 11 od 14 duela

Norveški Bodø/Glimt priredio je jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg dijela Lige prvaka, porazivši Manchester City s 3:1. Bila je to prva pobjeda norveškog sastava ove sezone u elitnom natjecanju Starog kontinenta, nakon što su u prvih šest kola upisali tri remija i tri poraza. Ujedno, to je bio i prvi trijumf Bodø/Glimta protiv nekog engleskog kluba u sedam europskih susreta. Dva pogotka zabio je Kasper Høgh (22., 24.), a jedan Jens Hauge (58.), dok je za City strijelac bio Rayan Cherki (60.).

Gosti su u 62. minuti ostali s igračem manje nakon što je Rodri u razmaku od 57 sekundi zaradio dva žuta kartona.

Na San Siru Arsenal je nastavio svoj impresivni pobjednički niz. U derbiju protiv Intera momčad Mikela Artete demonstrirala je zašto je mnogi smatraju jednim od glavnih favorita za naslov. Pobjedom od 3:1 Topnici su ostvarili sedmu pobjedu u isto toliko utakmica i matematički osigurali izravan plasman u osminu finala. Briljirao je Gabriel Jesus, koji je s dva pogotka u prvom poluvremenu slomio otpor talijanskog prvaka. Iako je Petar Sučić nakratko vratio nadu domaćinima fantastičnim pogotkom, Arsenalova kvaliteta i širina kadra došle su do izražaja. Pobjedu je u završnici potvrdio Viktor Gyökeres sjajnim udarcem iz daljine.

Petar Sučić dobio je odlične ocjene za svoj nastup u talijanskim medijima, kao i zanimljive opaske.

"Hrvat ima "lošu naviku", postiže samo golove zbog kojih mu treba skinuti kapu", napisala je La Gazzetta dello Sport.

Hrvatski nogometaš uz gol imao je tri ključna dodavanja, 6/7 točno predanih dugih lopti i 41/47 preciznih dodavanja. Bio je jako siguran i u duelima, osvojio ih je 11 od 14.

Tottenham je pod vodstvom Thomasa Franka, čija je budućnost na klupi upitna zbog loših rezultata u prvenstvu, pobijedio Borussiju Dortmund, koju vodi naš trener Niko Kovač, rezultatom 2:0. Real Madrid je na svom terenu svladao Monaco sa 6:1, dok je Sporting u Lisabonu pobijedio moćni Paris Saint-Germain s 2:1. U ostalim utakmicama Kairat je izgubio od Club Bruggea (1:4), Olympiacos je bio bolji od Bayer Leverkusena (2:0), Ajax je slavio u gostima kod Villarreala (2:1), dok je jedini susret bez pobjednika bio onaj između Kopenhagena i Napolija (1:1).

Ako ne znaš šta je bilo' unatoč zabrani se pjevala u Švedskoj
Ključne riječi
Serie A Vatreni Inter Petar Sučić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!