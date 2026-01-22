Vatreni oduševio Italiju i dobio najbolje ocjene: 'Hrvat ima samo jednu lošu naviku'

Norveški Bodø/Glimt priredio je jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg dijela Lige prvaka, porazivši Manchester City s 3:1. Bila je to prva pobjeda norveškog sastava ove sezone u elitnom natjecanju Starog kontinenta, nakon što su u prvih šest kola upisali tri remija i tri poraza. Ujedno, to je bio i prvi trijumf Bodø/Glimta protiv nekog engleskog kluba u sedam europskih susreta. Dva pogotka zabio je Kasper Høgh (22., 24.), a jedan Jens Hauge (58.), dok je za City strijelac bio Rayan Cherki (60.).

Gosti su u 62. minuti ostali s igračem manje nakon što je Rodri u razmaku od 57 sekundi zaradio dva žuta kartona.

Na San Siru Arsenal je nastavio svoj impresivni pobjednički niz. U derbiju protiv Intera momčad Mikela Artete demonstrirala je zašto je mnogi smatraju jednim od glavnih favorita za naslov. Pobjedom od 3:1 Topnici su ostvarili sedmu pobjedu u isto toliko utakmica i matematički osigurali izravan plasman u osminu finala. Briljirao je Gabriel Jesus, koji je s dva pogotka u prvom poluvremenu slomio otpor talijanskog prvaka. Iako je Petar Sučić nakratko vratio nadu domaćinima fantastičnim pogotkom, Arsenalova kvaliteta i širina kadra došle su do izražaja. Pobjedu je u završnici potvrdio Viktor Gyökeres sjajnim udarcem iz daljine.

Petar Sučić dobio je odlične ocjene za svoj nastup u talijanskim medijima, kao i zanimljive opaske.

"Hrvat ima "lošu naviku", postiže samo golove zbog kojih mu treba skinuti kapu", napisala je La Gazzetta dello Sport.

Hrvatski nogometaš uz gol imao je tri ključna dodavanja, 6/7 točno predanih dugih lopti i 41/47 preciznih dodavanja. Bio je jako siguran i u duelima, osvojio ih je 11 od 14.

Tottenham je pod vodstvom Thomasa Franka, čija je budućnost na klupi upitna zbog loših rezultata u prvenstvu, pobijedio Borussiju Dortmund, koju vodi naš trener Niko Kovač, rezultatom 2:0. Real Madrid je na svom terenu svladao Monaco sa 6:1, dok je Sporting u Lisabonu pobijedio moćni Paris Saint-Germain s 2:1. U ostalim utakmicama Kairat je izgubio od Club Bruggea (1:4), Olympiacos je bio bolji od Bayer Leverkusena (2:0), Ajax je slavio u gostima kod Villarreala (2:1), dok je jedini susret bez pobjednika bio onaj između Kopenhagena i Napolija (1:1).