Još je 100 dana do SP-a! Hrvatske navijače ove informacije neće razveseliti

Od gotovo 900 dolara za prvu utakmicu do preko 8000 dolara za finale, ulaznice za utakmice Svjetskog prvenstva koje počinje u Sjevernoj Americi za 100 dana nisu ni blizu jeftinima. Prema podacima FIFA-e, svjetske nogometne federacije, ukupno je dostupno gotovo sedam milijuna ulaznica. Svaka osoba može kupiti najviše četiri ulaznice po utakmici, a ukupno 40 za cijelo natjecanje.

Oko dva milijuna ulaznica prodano je tijekom početne lutrije u listopadu. Druga faza prodaje u prosincu i siječnju također je bila lutrija i privukla je rekordnih 508 milijuna zahtjeva. Nije navedeno koliko je ulaznica dodijeljeno, ali utakmice s najvećom potražnjom bile su finale skupine K između Kolumbije i Portugala u Miamiju 27. lipnja, suorganizator Meksiko protiv Južne Koreje u Guadalajari 18. lipnja i finale na stadionu MetLife u New Jerseyju 19. srpnja.

Na ovom proširenom Svjetskom prvenstvu, prvom ikada s 48 momčadi, odigrat će se ukupno 104 utakmice, a cijene ulaznica su porasle za najtraženije utakmice. Navijačka skupina Football Supporters Europe rekla je da je sjevernoamerička ponuda u početku obećavala da će ulaznice biti dostupne već od 21 dolara, ali umjesto toga najjeftinije ulaznice u prodaji bile su za 60 dolara, na primjer za otvaranje skupine J između Austrije i Jordana na stadionu Levi's u Kaliforniji.

Većina ulaznica za utakmice vodećih nacija košta najmanje 200 dolara, dok najjeftinije ulaznice za finale koštaju 2000 dolara, a najbolja mjesta 8680 dolara - to je prije nego što se uzme u obzir službena stranica FIFA-e za preprodaju, gdje se jedno mjesto kategorije tri za utakmicu na stadionu MetLife 19. srpnja oglašavalo za vrtoglavih 143 750 dolara, što je više od 41 puta više od izvorne nominalne vrijednosti od 3450 dolara.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino inzistira na tome da su cijene ulaznica jednostavno posljedica ogromne potražnje. "Posebno u SAD-u postoji nešto što se zove dinamično određivanje cijena, što znači da će cijene rasti ili padati", ovisno o dotičnoj utakmici, rekao je Infantino

Suočena sa stalnim kritikama zbog cijena, FIFA je najavila jeftiniju kategoriju ulaznica, ali ta mjesta, dostupna za 60 dolara, bila su rezervirana za navijače kvalificiranih momčadi i činila bi samo 10 posto dodjele svakog nacionalnog saveza.

FIFA je također stavila u prodaju pakete koji kombiniraju ulaznice za utakmice s pristupom VIP salonima. Za utakmicu Francuske protiv Senegala u New Jerseyju 16. lipnja ti paketi koštaju između 2900 i 4500 dolara.

FIFA zadržava neodređeni broj ulaznica koje će staviti na raspolaganje od travnja do kraja turnira "po principu tko prvi dođe, prvi se posluži". Tu su i platforme za preprodaju, uključujući i službenu stranicu FIFA-e. No, ovo kontroverzno tržište između navijača omogućuje preprodavačima da sami određuju cijene, otuda i ogromna cijena oglašena za konačnu ulaznicu.

Tržište preprodaje nije regulirano u Sjedinjenim Državama i Kanadi. U Meksiku je preprodaja ulaznica iznad nominalne vrijednosti zabranjena, ali samo kada je ulaznica kupljena u Meksiku lokalnom valutom. Sjedalo "kategorije tri" - najviši dio tribina - za utakmicu otvaranja turnira između Meksika i Južne Afrike na stadionu Azteca u Mexico Cityju 11. lipnja nedavno je ponuđeno na prodaju po cijeni od 5324 dolara, u usporedbi s izvornom cijenom od 895 dolara. Druge stranice poput SeatGeeka i StubHuba prodavale su ulaznice po nešto nižim cijenama.

Nije samo cijena ulaznica ono što navijači koji putuju moraju uzeti u obzir. Cijena parkiranja je također izuzetno visoka na mnogim stadionima Svjetskog prvenstva, koji se često nalaze daleko od središta gradova domaćina. Mjesto na parkiralištu za grupnu utakmicu u Atlanti košta 100 dolara, dok je cijena u Los Angelesu 300 dolara.

Alternativa za gostujuće navijače koji nemaju ulaznice za utakmicu je odlazak na jedan od Festivala navijača u i oko 16 gradova domaćina. Fan Fest u Kansas Cityju moći će primiti do 25 000 ljudi. U New Yorku će se teniski teren US Opena u Flushing Meadowsu pretvoriti u zonu navijača koja može primiti do 10 000 posjetitelja koji plaćaju ulaznice...