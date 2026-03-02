Naši Portali
OTKRIĆE SEZONE

Susjedi pokušavaju Hrvatskoj 'oteti' sjajnog napadača: On ovim potezom pokazao da se to neće dogoditi

Franko Kovačević
Foto: Pixsell
VL
Autor
Karlo Koret
02.03.2026.
u 12:33

Pratim ga kao i sve druge igrače koji imaju mogućnost nastupa za Mađarsku. Nogometni savez radi na njegovom dovođenju. Nemamo apsolutno ništa za izgubiti ako pokušamo

Hrvatski napadač Franko Kovačević ove zime preselio iz slovenskog Celja, nakon sjajne polusezone u kojoj je zabio 25 golova, u mađarski Ferencvaroš za tri milijuna eura. U susjednoj zemlji nastavio je sa sjajnom formo i zabio četiri pogotka u prvih šest utakmica, a posljednji je stigao ovog vikenda u pobjedi nad Kazhinbarcikom od 2:1.

Kovačević je zabio prvi pogodak svoje momčadi u 87. minuti. Prvo nije uspio realizirati kazneni udarac, ali je 'pokupio' vlastiti promašaj i zabio za 1:1, a pobjedu Ferencvarošu donio je Šveđanin Jonathan Levi. Kovačević je nedavno otkrio kako možete igrati i za mađarsku reprezentaciju zbog podrijetla, a izbornik Marco Rossi rekao je kako su u Savezu svjesni toga:

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda

-  Da, upoznat sam s tim da može igrati za Mađarsku. Pratim ga kao i sve druge igrače koji imaju mogućnost nastupa za Mađarsku. Nogometni savez radi na njegovom dovođenju. Nemamo apsolutno ništa za izgubiti ako pokušamo. Ništa ne prepuštamo slučaju, razmatramo koliko je moguće da se to ostvari - rekao je tada Rossi.

Ipaj, čini se kako Kovačević nema namjeru zaigrati za Mađarsku već mu je na umu samo Hrvatska. HNS je na društvenim mrežama objavio kako je hrvatski napadač zabio, a on je potom tu objavu podijelio i dodao emotikone gorućeg srca i hrvatske zastave.

Foto: screenshot/instagram

Ključne riječi
Mađarska reprezentacija hrvatska nogometna reprezentacija Franko Kovačević

