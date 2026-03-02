Naši Portali
UŽIVO
Pentagon održao izvanrednu presicu, potvrđena smrt 4. američkog vojnika, u Bahreinu projektil pogodio komercijalni brod
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Milanović objavio: Povlačim hrvatske vojnike iz Iraka
FOTO Tajno oružje iz arsenala SAD-a korišteno po prvi put: Pogledajte koji je projektil lansiran na Iran
IDF eliminirao glavne iranske obavještajce, evo tko su ubijeni
Plan je bio spreman, mete označene: Zašto su Izrael i SAD odgodili udar na Iran?
ŽELE U EUROPU

Hrvatskom vrataru fantastična ocjena u Poljskoj: Postao je hit nogometaš u Ekstraklasi

Koprivnica: MAXtv 1. HNL, 22. kolo, NK Slaven Belupo - NK Istra 1861
Marko Jurinec/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
02.03.2026.
u 17:20

Motor je po mnogima bio najugodnije iznenađenje u prošlom prvenstvu (zauzeo je sedmo mjesto), no vlasnik kluba Zbigniew Jakubas, jedan od najbogatijih Poljaka, ima puno veće ambicije

Nizu izvrsnih obrana u poljskom prvenstvu Ivan Brkić pridodao je i najnoviju za koju je od Sofascorea dobio ocjenu - devet! Dogodilo se to u utakmici 23. kola poljske Ekstraklase u kojem je njegov Motor Lublin s 2:0 pobijedio Koronu iz Kielcea. S novim je bodovima Motor stigao na diobu 9. do 11. mjesta (liga broji 18 klubova) s 30 bodova. Samo četiri manje od Gornika koji se nalazi na četvrtom mjestu koje vodi u Konferencijsku ligu. A to je tihi san Brkića i suigrača...

Stasiti Karlovčanin (1,94 m), koji je prije Motora branio u Istri, Cibaliji, Zrinjskom i Neftciju, proglašen je, naravno, i igračem utakmice, a statističari su registrirali njegove četiri obrane, dvije uhvaćene visoke lopte, jednu boksanu te tri uspješna istrčavanja.  
Motor je po mnogima bio najugodnije iznenađenje u prošlom prvenstvu (zauzeo je sedmo mjesto), no vlasnik kluba Zbigniew Jakubas, jedan od najbogatijih Poljaka, ima puno veće ambicije.

S Brkićem na golu ove sezone želi konkurirati za nastup u Europi. Klub ima podršku navijača, pa je stadion kapaciteta 15.000 mjesta gotovo rasprodan kroz pretplatu. Također, valja naglasiti da je Brkić uvršten i u najbolju momčad mjeseca prema SofaScoreu što se tiče Hrvata u europskim prvim ligama. 

Foto: SofaScore

Navijači su nemilosrdni: Jedan igrač Dinama na posebnom je udaru, pljušte brutalne poruke
Ključne riječi
motor nogomet Ivan Brkić

