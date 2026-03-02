Hrvatskom vrataru fantastična ocjena u Poljskoj: Postao je hit nogometaš u Ekstraklasi

Nizu izvrsnih obrana u poljskom prvenstvu Ivan Brkić pridodao je i najnoviju za koju je od Sofascorea dobio ocjenu - devet! Dogodilo se to u utakmici 23. kola poljske Ekstraklase u kojem je njegov Motor Lublin s 2:0 pobijedio Koronu iz Kielcea. S novim je bodovima Motor stigao na diobu 9. do 11. mjesta (liga broji 18 klubova) s 30 bodova. Samo četiri manje od Gornika koji se nalazi na četvrtom mjestu koje vodi u Konferencijsku ligu. A to je tihi san Brkića i suigrača...

Stasiti Karlovčanin (1,94 m), koji je prije Motora branio u Istri, Cibaliji, Zrinjskom i Neftciju, proglašen je, naravno, i igračem utakmice, a statističari su registrirali njegove četiri obrane, dvije uhvaćene visoke lopte, jednu boksanu te tri uspješna istrčavanja.

Motor je po mnogima bio najugodnije iznenađenje u prošlom prvenstvu (zauzeo je sedmo mjesto), no vlasnik kluba Zbigniew Jakubas, jedan od najbogatijih Poljaka, ima puno veće ambicije.

S Brkićem na golu ove sezone želi konkurirati za nastup u Europi. Klub ima podršku navijača, pa je stadion kapaciteta 15.000 mjesta gotovo rasprodan kroz pretplatu. Također, valja naglasiti da je Brkić uvršten i u najbolju momčad mjeseca prema SofaScoreu što se tiče Hrvata u europskim prvim ligama.

