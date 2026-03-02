Igrao je na baš svim pozicijama osim vratara, heroj je radničke klase

Nema sumnje da je naš omiljeni nogometni 40-godišnjak u ovom trenutku kapetan hrvatske reprezentacije i vođa Milana Luka Modrić. No ipak postoji još jedan drugi nogometni 40-godišnjak koji itekako zavređuje divljenje te pažnju. Riječ je o Jamesu Milneru, engleskom nogometašu koji je prošlog vikenda srušio rekord za najviše utakmica odigranih u najkvalitetnijoj nogometnoj ligi na svijetu, engleskoj Premier ligi. Milner je taj rekord preuzeo od svojeg bivšeg suigrača Garetha Barryja, koji je nastupio 653 puta u najvišem rangu engleskog nogometa, a 40-godišnjak iz Leedsa je prije tjedan dana došao do svojeg 654. nastupa.

Kada je Milner debitirao krajem 2002. godine, veznjak Newcastle Uniteda Gary Speed držao je rekord s 363 odigrane utakmice. Milner je dostigao tu brojku u listopadu 2014., igrajući za Manchester City, no u tom trenutku to je bilo dovoljno tek za diobu 51. mjesta na ljestvici po broju nastupa. Speedov konačni učinak od 535 utakmica nadmašio je vratar Portsmoutha David James početkom 2009. godine, a zatim je Ryan Giggs iz Manchester Uniteda prestigao Jamesa na samom kraju sezone 2010./11. Giggsov ukupni broj od 632 nastupa potom je srušio Barry, koji je s Milnerom u Premier ligi igrao 62 puta za Aston Villu i 72 puta za Manchester City, u rujnu 2017. Barry je tada bio član West Bromwich Albiona te je odigrao još 20 utakmica u natjecanju prije nego što je završio karijeru u Championshipu nakon ispadanja svoje momčadi na kraju te sezone. Milner je imao 476 nastupa kada je Barry odigrao svoju 653. i posljednju utakmicu u veljači 2018., nedostajalo mu je 178 utakmica do rušenja rekorda u dobi od 32 godine. I do njega je i došao.

Do ovih spektakularnih brojki Milner je došao igrajući za Leeds, Aston Villu, Newcastle, Manchester City, Liverpool i Brighton, a u tri od tih šest klubova je zaigrao više od 100 puta. To ga čini jednim od četiri igrača u povijesti Premiershipa koji su zaigrali više od 100 utakmica za tri različita kluba. Preostali su bili Gary Speed (Leeds, Newcastle i Bolton), Rory Delap (Derby County, Southampton i Stoke City) i Gareth Barry (Aston Villa, Manchester City i Everton). Dodajmo i da je Milner rekorder po broju sezona odigranih u Premier ligi s 24, dvije više nego prvi pratitelj na toj ljestvici, legendarni Ryan Giggs.

'Mućke' i Oasis

Ono što je posebno u cijeloj ovoj priči nije isključivo oboren rekord ili sve ove silne impresivne brojke, već način na koji je Milner došao do ovog posebnog postignuća. On je čovjek koji nije odrastao u siromaštvu ili ograničenim uvjetima, ali je zbog svojeg pristupa oličenje radničke klase. A to je upravo nešto što Englezi obožavaju. Glavne pojave toga u engleskoj kulturi, serija "Mućke" i bend Oasis, izgradile su svoju kultnost upravo na činjenici da zaziru od onog glamura i blještavila koje se u Engleskoj najčešće prezentira riječju 'posh'.

Milner je odrastao u Leedsu, gdje je u školi bio savršen učenik te bio izrazito uspješan u različitim sportovima. Prijatelji, treneri i učitelji iz mladih dana sjećaju ga se kao nevjerojatno discipliniranog pojedinca koji je uvijek davao svoj maksimum u čemu god se našao i čega god se uhvatio. Već kao desetogodišnjaka ugrabili su ga skauti Leedsove akademije, a sa 16 godina na leđima je 2002. godine upisao svoj debi te vrlo brzo postao tada najmlađi strijelac u povijesti Premier lige. Iako smo u ovom dijelu ispričali malo Milnerove pozadine, njegova karijera se ne treba opisivati u klasičnom kronološkom smislu, već više u onom kontekstualnom. Svojim redom, radom i disciplinom je iz godine u godinu, sve od 2002. pa sada do 2026. godine (te možda i dalje od toga).

Ono što je jedna od najzanimljivijih pojedinosti u Milnerovoj karijeri je ta da je u Premier ligi (ponavljamo, najboljoj i najzahtjevnijoj nogometnoj ligi u svijetu profesionalnog nogometa) igrao na svim pozicijama osim vratarske! Da, dobro ste pročitali, Milner je igrao stopera, oba beka, zadnjeg veznog, središnjeg veznog, ofenzivnog veznog, lijevog i desnog veznog, lijevo i desno krilo, te na kraju i centarfora, i to mijenjajući Sergija Agüera u Manchester Cityju. Nađite igrača koji je u karijeri imao zadatke mijenjati Sergija Agüera i Virgila van Dijka u razmaku od samo nekoliko godina, i da su se oba ta zadatka činila logičnima. Siguran sam da ga nećete naći.

Od svih klubova u kojima je igrao, najviše vremena je proveo u Liverpoolu (od 2015. do 2023. godine), a iako se tamo nije činio nekakvim glavnim igračem ili talismanom, njegov tadašnji trener, legendarni Jürgen Klopp, nikad nije propuštao naznačiti Milnerov značaj, prozvavši ga "Gospodin Pouzdani".

– Od svih uspjeha koje smo imali u Liverpoolu, ništa se ne bi dogodilo bez njega. Najvažniji faktor koji posjeduje je njegov ukupni set vještina. Ima apsolutno sve, a pokazuje samo 50 do 60 posto toga. Iz te perspektive, on je jedan od petorice najboljih igrača s kojima sam radio. Što god sljedeće učinio, svijetu očajnički trebaju ljudi poput njega – poručio je Klopp jednom prigodom o Milneru, a dodajmo i citat njegova suigrača iz dana u Liverpoolu, Alexa Oxlade-Chamberlaina:

'Dosadni Milner'

– Milly je na nekoj drugoj razini u odnosu na sve s kojima sam ikada igrao. Oduvijek je bio taj tip koji može igrati na krilu, u veznom redu, kao osmica, kao šestica, može igrati i beka i stopera. Posljednjih nekoliko godina u Brightonu uglavnom je igrao u veznom redu, što je fizički, tehnički i taktički izuzetno zahtjevno u modernoj Premier ligi, gdje nema mjesta za skrivanje, a on se i dalje može ravnopravno nositi sa svima. Imao je 31 godinu kada sam potpisao za Liverpool. Proveo sam s njim šest godina i svake je godine bio isti, pobjeđivao je na predsezonskim (kondicijskim) testiranjima. Isti standard, isti učinak, isti stav svaki dan, ista izvedba na treninzima svaki dan. To što je ostvario u Premier ligi, u ovoj eri, posebna je razina. Zaista je impresivno. To je snaga volje. On je tako tvrdoglav. Kad nešto naumi, ništa mu neće stati na put – poručio je Chamberlain.

Milnerova požrtvovnost, marljivost i čist profesionalni život bez ikakvog skandala došli su to te mjere da su se navijači na šaljivi način počeli zezati s činjenicom koliko je u tom smislu savršen. Stoga je prije nekoliko godina nastala viralna stranica na Twitteru s nazivom "Dosadni James Milner" koja je situacije komentirala na najobičniji, najrobotskiji i najočitiji mogući način, po, hajdemo to tako reći, uzoru na Milnera. A sam Milner je to prihvatio s osmijehom na licu kazavši da su navijači uvijek bitniji od igrača.

Međutim, činjenica da je Milner bio "Gospodin Pouzdani", da je bio taj industrijski tip igrača koji je uvijek odradio sve što mu se reklo i igrao na kojoj poziciji je trebalo, ne smije zasjeniti činjenicu da je riječ o fenomenalnom igraču. Primjerice, on trenutačno drži rekord na najviše asistencija u jednoj sezoni Lige prvaka (devet), a među deset je najboljih asistenata u povijesti Premier lige. Dueli, tehnička potkovanost, fizička spremnost, lucidnost, završnica, izvođenje kaznenih udaraca, liderska crta, sve je to imao (i još uvijek ima) na iznimno visokoj razini. Teško je sjetiti se je li Milner ikada izveo partiju slabiju od one za ocjenu sedam. Kontinuitet kvalitete njegovih igara u najmanju ruku zapanjuje. Prikladno ćemo zaključiti ovaj portret riječima čelnika Milnerova sadašnjeg kluba Brightona, Paula Barbera:

– On zahtijeva visoke standarde, postavlja i održava visoke standarde. Ne boji se propitivati stvari ni davati savjete. Sjajna stvar kod Jamesa je to što nikada nije zadovoljan. Uvijek će tražiti bolje i više. Ono što to znači za klub koji je prošao put kakav smo mi prošli jest da ti nikada ne dopušta pomisliti da si dosegnuo svoj maksimum. Uvijek vjeruje da postoji način da budeš još bolji. Prošlog ljeta, usred godišnjih odmora, dobio sam dugu glasovnu poruku od Millyja u kojoj je pitao kako napreduju planovi za preuređenje prostora prve momčadi u trening-centru. On o tome i dalje razmišlja dok su svi na odmoru, i dalje se pita može li na bilo koji način pomoći, nudi se da se nađemo i porazgovaramo o tome. To je James. S 40 godina njegova razina fizičke spreme, njegov stav, želja i glad za uspjehom jednako su snažni kao i uvijek. To smatram nevjerojatnim, a svi u klubu to doživljavaju kao inspiraciju – rekao je Barber.

Kada je kraj Milneru? Nitko ne zna.