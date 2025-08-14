Vatrena petorka: Hrvatska u najjačem sastavu protiv Francuza, Čilić i društvo su spremni

Izbornik hrvatske teniske reprezentacije Ivan Dodig u četvrtak je prijavio sastav za predstojeći susret protiv FrancusSadržajke u drugom kolu kvalifikacija za završni turnir Davis Cupa u Osijeku, a u postavi su hrvatski najbolje rangirani tenisači s pojedinačne, odnosno rang liste igrača parova.

Popis predvodi Marin Čilić, 62. tenisač svijeta na aktualnoj pojedinačnoj ATP listi, a slijede Borna Ćorić (ATP-90.) i Dino Prižmić (ATP-129.). U postavi su i Mate Pavić, svjetski "broj 1" među igračima parova, i Nikola Mektić (ATP-15.). Igrat će se 12. i 13. rujna na zemljanoj podlozi u dvorani Gradski vrt, na istom mjestu gdje je početkom godine u prvom kolu ovog natjecanja Hrvatska pobijedila Slovačku 3-1.

FOTO Ljubimac žena nekad i sad: Evo kako se Niko Kranjčar mijenjao kroz godine

"Hrvatska reprezentacija će u nadolazećem susretu igrati protiv svog velikog rivala, Francuske, s kojim je uvijek imala teške i zanimljive mečeve. U ovom susretu igrat ćemo u najboljem mogućem sastavu, na čelu s Marinom Čilićem i Bornom Ćorićem, te Dinom Prižmićem, Matom Pavićem i Nikolom Mektićem. Očekujemo uzbudljiv nastup pred domaćom publikom u Osijeku Nadamo se ogromnoj podršci, veselimo se susretu i nadamo se pobjedi i prolazu", rekao je Dodig.

Ovo će biti prvi okršaj Hrvatske i Francuske u Davis Cupu od finala 2018. u Lilleu, kada je Hrvatska slavila rezultatom 3-1 i tako drugi put osvojila naslov u ovom natjecanju. U Osijeku će, bilo u igračkoj, bilo u izborničkoj ulozi, biti čak četvorica članova reprezentacije iz Lillea – Čilić, Ćorić, Pavić i Dodig.

Hrvatska i Francuska do sada su se u Davis Cupu sastale tri puta, a nakon uspjeha Francuza 2004. u Metzu (4-1) slijedile su dvije pobjede hrvatskih tenisača: u Zadru 2016. (3-2) i Lilleu dvije godine potom (3-1).

Ulaznice za susret u Osijeku bit će u prodaji od subote 16. kolovoza u sustavu Entrio, a prodavat će se po cijeni od 15 eura za petak ili subotu, te 20 eura za komplet za oba dana. U petak (igraju se dva pojedinačna meča) program počinje u 16 sati, a u subotu (meč parova, pa dva pojedinačna meča) u 14 sati.