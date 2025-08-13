Naši Portali
GRAND SLAM

Venus Williams dobila pozivnicu za US Open. Legendarna tenisačica se vraća

13.08.2025.
u 22:40

Venus se na teniske terene vratila prošlog mjeseca u Washingtonu odigravši svoj prvi meč u 16 mjeseci

Američka teniska zvijezda Venus Williams (45) dobila je pozivnicu za nastup na posljednjem Grand Slam turniru sezone, US Openu, objavili su organizatori. Bivša najbolja tenisačica svijeta dva puta je u singlu slavila na US Openu (2000, 2001), te dva puta u ženskim parovima, oba puta u paru s dvije godine mlađom sestrom Serenom (1999, 2009).

Posljednji put je igrala u glavnom ždrijebu US Opena u pojedinačnoj konkurenciji 2023. godine, izgubivši u prvom kolu od Belgijanke Greet Minnen. Venus se na teniske terene vratila prošlog mjeseca u Washingtonu odigravši svoj prvi meč u 16 mjeseci i ostvarivši svoju prvu pobjedu u pojedinačnoj konkurenciji u gotovo dvije godine.

U prvom kolu je slavila protiv sunarodnjakinje Peyton Stearns, čime je postala najstarija igračica koja je osvojila meč u pojedinačnoj konkurenciji WTA Toura u više od 21 godinu. U drugom kolu je izgubila od Poljakinje Magdalene Frech. Prošlog tjedna je dobila i pozivnicu za Cincinnati izgubivši u prvom kolu od Španjolke Jessice Maneiro.

Pozivnice za US Open dobile su i Amerikanke Clervie Ngounoue, Julieta Pareja, Caty McNally, Valerie Glozman i Alyssa Ahn, Francuskinja Caroline Garcia, te Australka Talia Gibson. U muškoj konkurenciji "wild cards" dobili su Amerikanci Brandon Holt, Nishesh Basavareddy, Tristan Boyer, Emilio Nava, Stefan Dostanic i Darwin Blanch, Francuz Valentin Royer i Australac Tristan Schoolkate. US Open traje od 24. kolovoza do 7. rujna.

Ključne riječi
Venus Williams US Open tenis

