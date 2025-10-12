Vacherot osvojio turnir u Šangaju, osvojio golem novac i ušao u povijest

Tenisač iz Monaka, Valentin Vacherot, osvojio je titulu na šangajskom ATP Mastersu nakon što je u finalu pobijedio svog sunarodnjaka i 54. igrača svijeta, Francuza Arthura Rinderknecha, u tri seta – 4:6, 6:3, 6:3.

Vacherot je slavio nakon dva sata i 12 minuta te, kao 204. igrač svijeta, postao najniže rangirani tenisač koji je ikad osvojio Masters turnir.

Ovo je prvi ATP naslov u karijeri Vacherota, a on je time postao i prvi tenisač iz Monaka koji je osvojio titulu. Također, postao je tek treći igrač iz kvalifikacija koji je osvojio Masters trofej.

U ponedjeljak će se popeti na 40. mjesto svjetske ljestvice, što će biti njegov najbolji plasman, a pobjedom u finalu zaradio je 1.124.380 dolara. Prije Šangaja, tijekom karijere, zaradio je 594.077 dolara.

Profitirat će i Rinderknech, koji će se popeti na 28. mjesto ATP liste, što će također biti njegov najbolji plasman.