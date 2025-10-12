Ajla Tomljanović bolja od Antonie Ružić, pobjeda se piše Australiji

Ajla Tomljanović (105.) zaustavila je Antoniju Ružić u posljednjem kolu kvalifikacija WTA turnira iz Serije 500 u kineskom Ningbou, Hrvatica koja nastupa pod australskom zastavom slavila je uz svega dva izgubljena gema – 6:2, 6:0.

Antonia je pet puta gubila svoj početni udarac, a nije iskoristila niti jednu od tri break-lopte.

Matej Dodig završio je u polufinalu ovotjedni nastup na ATP Challengeru u francuskom Roanneu, Osječanina je nadjačao 5. nositelj i 101. tenisač svijeta, Francuz Hugo Gaston – 3:6, 6:3, 6:3.

Matej je uzeo prvi set, no u nastavku je uslijedio preokret – Gaston s tri breaka uzima dva sljedeća seta. Naš je igrač ukupno zabio sedam aseva uz 57 posto prvog servisa, a realizirao je jednu od sedam break-lopti (Gaston tri od 19). Novi nastup bi trebao imati za dva tjedna na Challengeru Hamburgu.

Dino Prižmić rano je završio nastup u kvalifikacijama ATP turnira iz Serije 250 u Stockholmu, Splićanin je uvjerljivo osvojio prvi set protiv Nijemca Patricka Zahraja, 243. na ATP listi (6:1), no kod vodstva suparnika od 3:2 u drugoj dionici morao je predati susret zbog ozljede.

Ako sve bude u redu, Dino bi novi nastup trebao imati za desetak dana na Challengeru u francuskom Brestu.