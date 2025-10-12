Naši Portali
KOMENTIRAO SITUACIJU

Đoković: On je dio moga života, ali s njim je nemoguće biti prijatelj

VL
Autor
Marko Pavić
12.10.2025.
u 10:25

"Nadal je samo godinu dana stariji od mene, obojica smo Blizanci. U početku smo čak i zajedno večerali, dvaput. Ali čak i s njim, prijateljstvo je nemoguće", rekao je Đoković.

Novak Đoković objasnio je zašto nikada nije uspio izgraditi prijateljski odnos s velikim rivalom Rafaelom Nadalom, unatoč dubokom međusobnom poštovanju. Srpski tenisač (38), vlasnik rekordna 24 Grand Slam naslova, i dalje se natječe na najvišoj razini, dok su druga dva člana legendarne "velike trojke", Nadal (39) i Roger Federer, već završili karijere, piše Daily Mail.

Đoković je otkrio da je upravo intenzivno rivalstvo onemogućilo dublju bliskost s Nadalom, čak i sada, nakon što se Španjolac povukao iz profesionalnog tenisa.

"Nadal je samo godinu dana stariji od mene, obojica smo Blizanci. U početku smo čak i zajedno večerali, dvaput. Ali čak i s njim, prijateljstvo je nemoguće", rekao je Đoković.

Srbin je pritom istaknuo koliko su mu Nadal i Federer pomogli u karijeri. "Uvijek sam ih poštovao i divio im se. Zahvaljujući njima postao sam ono što jesam. To nas zauvijek povezuje, osjećam zahvalnost prema obojici. Nadal je dio mog života, u posljednjih petnaest godina vidio sam ga više nego svoju majku."

O prirodi njihova odnosa rekao je: "Nikada nismo bili prijatelji, ali nikada ni neprijatelji. Među rivalima to jednostavno nije moguće." Sličan je odnos imao i prema Federeru: "Uvijek sam ga poštovao, bio je jedan od najvećih svih vremena. Imao je ogroman utjecaj, ali nikada nismo bili bliski."
tenis Novak Đoković

