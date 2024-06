UŽIVO OD 22 Filip Hrgović bori se u meču karijere. Hrvat ide po IBF-ov privremeni pojas

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović večeras u saudijskom Rijadu ulazi u ring u najvažnijoj borbi karijere. Protivnik mu je 26-godišnji Daniel Dubois, Britanac koji je prošle godine bio izazivač Oleksandra Usika. Pobjednik ove borbe postat će vlasnik IBF-ovog privremenog pojasa, a on bi s vremenom mogao postati i onaj pravi jer IBF još nije odlučio hoće li oduzeti titulu Usiku, Ukrajinac ima zakazan revanš s Tysonom Furyjem.

Ako pak od pet godina mlađeg Engleza izgubi, uslijedit će mu značajan pad na rang-listama i vrlo težak put povratka u svjetski vrh. Jer, on ne dolazi s američkog ili britanskog tržišta na kojem bi mu, ako u njemu vide financijski interes, promotori karijeru relativno brzo ponovno izgradili. Štoviše, bio bi u svojevrsnoj čekaonici (a već se načekao i za ovu priliku) u kojoj bi mu mogao isteći i rok trajanja u natjecateljskom smislu.

– Vjerujem da Filip može Duboisa držati na distanci, a protiv Zhanga je pokazao da može pretrpjeti i neke teške udarce. Filip je duži i tjelesno snažniji, a jedino što kod njega ne bih volio vidjeti jest da, u naumu da ga umara, ostane u "double decku" jer Dubois, kada uđe u seriju, zna biti opasan i onda ga nije lako zaustaviti. To se ne može dogoditi u prvoj polovini borbe, već u drugoj, no nadam se da do te faze borbe neće doći. Nadam se nokautu negdje sredinom borbe. Ako je Usik uspio nokautirati Duboisa prednjom rukom, Filip to svakako može stražnjom, kojom udara 60 posto jače nego prednjom - rekao je za VL proslavljeni Željko Mavrović. Više o tome pročitajte OVDJE.

A osim dvoboja Hrgovića i Duboisa, publici na streaming platformi DAZN nude se i ovi mečevi: Richards – Hutchinson (poluteška), Ball – Ford (pero), Williams – Sheeraz (srednja) i Wilder – Zhang (teška).

Isto tako, prvi je put jedna boksačka priredba osmišljena tako da je svaki od promotora, u dogovorenim kategorijama, dao petoricu svojih boraca, pri čemu će pobjedničkom timu pripasti tri milijuna dolara. A to znači još po 600.000 USD povrh novca koji će im pripasti kada se podijeli onih najavljenih 40 milijuna dolara.