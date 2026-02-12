UŽIVO OD 18 Ove reprezentacije mogu biti protivnici Hrvatske, moguć okršaj sa Srbijom

U grupnoj fazi lige A Lige nacija igra se šest utakmica, po dvije sa svakim od izvučenih protivnika. Po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine prelaze u četvrtfinale, a posljednjeplasirana momčad u svakoj skupini ispada u Ligu B. Hrvatska je smještena u drugu od četiri jakosne skupine u ligi A te će iz proestale tri jakosne skupine izvući po jednog protivnika.
Najbolji plasman Hrvatske u ovom natjecanju dolazi iz 2023. kada je u finalu poražena od Španjolske. U prošlom izdanju, bolji od vatrenih bili su Francuzi u četvrtfinalu. Ovogodišnje izdanje trajat će od rujna 2026. do lipnja 2027.
Hrvatska nogometna reprezentacija smještena je u drugi pot u Ligi A te ne može igrati s drugim reprezentacijama iz istog pota. To su: Italija, Nizozemska i Danska.
Iz preostala tri pota, Hrvatska će izvući po jednog protivnika iz svakog.
Ovo su potovi u Ligi A:
Personne était au courant mais ya le tirage de Ligue des Nations ce soir. Le pot 3 est limite plus relevé que le Pot 2 je suis mort. J'espère qu'on tire l'Angleterre je veux de la fitna et la République Tchèque Pot 4 me tente aussi. pic.twitter.com/UfWDdlUwF4— Mat ❤️💙🦁 (@Raoul_Snf) February 12, 2026
Liga nacija tradicionalno se održava u četiri lige (A, B, C i D), a reprezentacije će biti raspoređene u četiri skupine s drugim momčadima iz svoje lige, osim u slučaju Lige D gdje će se izvući tri skupine.
Hrvatska pripada elitnoj ligi A te može igrati samo s reprezentacijama koje su također zaslužile plasman u najjaču ligu kroz prijašnja izdanja.
Ovo su svi potovi svih liga:
⏳ 24 HOURS AWAY!— Football Rankings (@FootRankings) February 11, 2026
🔮 2026/27 UEFA Nations League Draw will be made on Thursday, 12 February at 18:00 CET in Brussels!
🔹 4 Groups in League A
🔸 4 Groups in League B
🔹 4 Groups in League C
🔸 3 Groups in League D pic.twitter.com/nDdumPkFR0
Prijenos ždrijeba možete gledati na kanalu Doma TV.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Uhićeni gradonačelnik Nove Gradište podnio ostavku? Oglasili se iz gradske uprave
Rusi bjesne protiv Putinove odluke: 'Pa kako onda točno mislite da pobijedimo?'
Otkrivena tajna baza Wagnera na Balkanu? Snimljen misteriozni objekt u brdima, ruska zastava i naoružani čuvari
Milanovićeva lista za izbore: frend s Pantovčaka pojest će Hajdaša za doručak
Želite prijaviti greške?
Hrabra Hrvatska pružila odličan otpor malonogometnoj velesili i pokazala da pripada europskom vrhu
Musk na ispitivanju zbog propagiranja krajnje desnice i pedofilije na X-u
Kreće nova era nuklearnog naoružavanja: Dvije najveće sile bez ikakvog ograničenja
Lani se vratilo od 15 do 20 tisuća naših ljudi, fokus nam je na povratku iseljenika
Još iz kategorije
Mateo Kovačić objavom na Instagramu podigao Hrvatsku na noge, svi mu pišu istu stvar
Nakon duge borbe s ozljedom i dvije operacije, Mateo Kovačić vratio se treninzima. Njegova objava na Instagramu izazvala je lavinu reakcija i probudila nadu uoči ključnog dijela sezone za Manchester City i Vatrene
Prepoznajete li slavnog Hrvata s fotografije? Na njemu se ispunilo nesvakidašnje proročanstvo
Zvijezda vatrenih i Torina, Nikola Vlašić, već davne 2005 godine sudjelovao je na treningu Hajdukovih malih dječaka pod vodstvom trenera Zorana Vulića
Poznato koliko će futsal vatreni zaraditi od Vlade zbog osvajanja brončane medalje na Euru
Rukomet je olimpijski sport i kao takvom predviđeno je podijeliti novčane nagrade osvajačima medalje, a za futsal nije zakonom propisano prema Pravilniku o dodjeli državne nagrade za sport Franjo Bučar i državnim nagradama za vrhunska sportska postignuća dati novčanu nagradu
Izbornik Dalić organizirao večeru za hrvatske reprezentativce u Italiji, ali dvojica nisu došla
Dalić je u Italiji boravio s pomoćnikom Vedranom Ćorlukom te kondicijskim trenerima Lukom Milanovićem i Marinom Dadićem, a zajedno su pogledali četiri utakmice talijanskog prvenstva kako bi provjerili formu vatrenih
Švicarci se raspisali da im HNS krade velikog talenta: Uskoro bi trebao nastupati za Hrvatsku!
Međutim, ne želi samo HNS mladog nogometaša, navodno su interes za njega pokazali Parma i Torino u kojem igraju dva Hrvata, Nikola Vlašić te odnedavno Sandro Kulenović
Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi
Dolaze nove generacije, novi igrači, nova priča. No, dok su oni ovakvi, mi ih moramo imati u momčadi i koristiti. Jer, ti dečki se ne predaju, fajteri su, kaže izbornik Dalić o svojim sjajnim veteranima
Beogradom kruži priča o vatrenom: 'Pazite što je radio u svlačionici, takvo što ovdje se ne viđa'
Iz vremena dok je nosio dres zagrebačkih plavih jedna mu je scena ostala posebno upečatljiva. Dogodila se nakon što je Dinamo s 3:0 senzcionalno srušio Tottenham uz hat-trick Mislava Oršića
VIDEO Perišić dvaput ošamario suigrača i očitao mu lekciju: Ovaj nije mogao vjerovati što se događa
Perišić je za vrijeme proslave pogotka dva puta blago ošamario suigrača Ryana Flaminga koji ga je u čudu gledao dok mu je hrvatski reprezentativac nešto objašnjavao
Zlatko Dalić: Dobro je da je Sigurdsson dignuo glas protiv nepravde. Mi smo mali i smetamo velikim silama
– Ja sam u tri godine zaredom napravio možda i veću stvar, bojkotirajući Fifin izbor za nogometaša godine, jedini u svijetu, ali nisam zbog toga imao podršku naših medija; provlačilo se pitanje zašto to radim kada samo štetim, a kada to učini stranac, onda je zaključak – bravo, super, samo tako treba! Međutim, ponavljam: Sigurdssonu svaka čast, čestitam mu na tom istupu.