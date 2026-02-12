Naši Portali
LIGA NACIJA

UŽIVO OD 18 Ove reprezentacije mogu biti protivnici Hrvatske, moguć okršaj sa Srbijom

Doha: Lothar Matthaus izvukao Hrvatsku u skupinu F
Igor Kralj/PIXSELL
12.02.2026. u 17:11
Ždrijeb Lige nacija možete pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista.
-
Ždrijeb Lige nacija, 18:00, Bruxelles, Belgija
NAJAVA

U grupnoj fazi lige A Lige nacija igra se šest utakmica, po dvije sa svakim od izvučenih protivnika. Po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine prelaze u četvrtfinale, a posljednjeplasirana momčad u svakoj skupini ispada u Ligu B. Hrvatska je smještena u drugu od četiri jakosne skupine u ligi A te će iz proestale tri jakosne skupine izvući po jednog protivnika.

Najbolji plasman Hrvatske u ovom natjecanju dolazi iz 2023. kada je u finalu poražena od Španjolske. U prošlom izdanju, bolji od vatrenih bili su Francuzi u četvrtfinalu. Ovogodišnje izdanje trajat će od rujna 2026. do lipnja 2027.

PROTIVNICI HRVATSKE

Hrvatska nogometna reprezentacija smještena je u drugi pot u Ligi A te ne može igrati s drugim reprezentacijama iz istog pota. To su: Italija, Nizozemska i Danska.

Iz preostala tri pota, Hrvatska će izvući po jednog protivnika iz svakog.

Ovo su potovi u Ligi A:

SVI SUDIONICI

Liga nacija tradicionalno se održava u četiri lige (A, B, C i D), a reprezentacije će biti raspoređene u četiri skupine s drugim momčadima iz svoje lige, osim u slučaju Lige D gdje će se izvući tri skupine. 

Hrvatska pripada elitnoj ligi A te može igrati samo s reprezentacijama koje su također zaslužile plasman u najjaču ligu kroz prijašnja izdanja.

Ovo su svi potovi svih liga:

GDJE GLEDATI?

Prijenos ždrijeba možete gledati na kanalu Doma TV.

IZBORNIK ZA VL

Zlatko Dalić: Dobro je da je Sigurdsson dignuo glas protiv nepravde. Mi smo mali i smetamo velikim silama

– Ja sam u tri godine zaredom napravio možda i veću stvar, bojkotirajući Fifin izbor za nogometaša godine, jedini u svijetu, ali nisam zbog toga imao podršku naših medija; provlačilo se pitanje zašto to radim kada samo štetim, a kada to učini stranac, onda je zaključak – bravo, super, samo tako treba! Međutim, ponavljam: Sigurdssonu svaka čast, čestitam mu na tom istupu.

