UŽIVO OD 18 Ove reprezentacije mogu biti protivnici Hrvatske, moguć okršaj sa Srbijom

Zlatko Dalić: Dobro je da je Sigurdsson dignuo glas protiv nepravde. Mi smo mali i smetamo velikim silama

– Ja sam u tri godine zaredom napravio možda i veću stvar, bojkotirajući Fifin izbor za nogometaša godine, jedini u svijetu, ali nisam zbog toga imao podršku naših medija; provlačilo se pitanje zašto to radim kada samo štetim, a kada to učini stranac, onda je zaključak – bravo, super, samo tako treba! Međutim, ponavljam: Sigurdssonu svaka čast, čestitam mu na tom istupu.