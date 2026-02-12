Kakva je Španjolska? Bez pravog poraza već tri godine, s razlogom su prvi na svijetu

Hrvatska nogometna reprezentacija je doznala svoje protivnike u petoj sezoni Lige nacija. Kao i u četiri dosadašnja izdanja, naša selekcija natjecat će se u najjačoj ligi A. U grupnoj fazi, koja će se igrati dvokružno od rujna do studenog 2026. godine, protivnici vatrenima će biti reprezentacije Španjolske, Engleske i Češke.

Reprezentacija Španjolske je ne samo trenutačni europski prvak, nego i najbolje rangirana reprezentacija svijeta prema Fifa rang-ljestvici. Momčad Luisa de la Fuentea je na ljeto 2024. godine suvereno preuzela europski tron, a bio je to Španjolcima treći naslov europskih prvaka od posljednjih pet europskih prvenstava. Prema procjenama platforme Transfermarkt, trenutačni kadar Španjolske je treći na svijetu po vrijednosti, s čak 1,15 milijardi eura. Za usporedbu, trenutačni kadar Hrvatske je procijenjen na 258 milijuna eura.

Podsjetimo, Hrvatskoj je Španjolska posljednjih godina zadavala srcedrapajuće poraze, od čega i neke upravo u ovom natjecanju. U finalu ovog natjecanja, u lipnju 2023. godine Španjolci su pobijedili Hrvatsku i stigli do naslova nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Prije i poslije tog dvoboja Španjolska je Hrvatsku dvaput porazila na europskim prvenstvima. Prvo su nas Španjolci izbacili iz natjecanja na Euru 2021. godine 5:3 pobjedom nakon produžetaka, a potom su nas suvereno svladali s 3:0 u grupnoj fazi Eura 2024. godine.

Naravno, najveća zvijezda španjolske reprezentacije je ponajbolji nogometaš svijeta, 18-godišnji krilni napadač Barcelone Lamine Yamal. Međutim, Yamal nije jedini igrač svjetske klase u njihovom kadru. Tu su i Yamalov suigrač iz Barcelone Pedri, po mnogima najbolji vezni igrač svijeta u ovom trenutku, zatim osvajač Zlatne lopte za 2024. godinu, veznjak Manchester Cityja Rodri, potom i jedan od najboljih vratara svijeta, čuvar mreže Arsenala David Raya. A još su tu i vrhunski igrači poput Danija Olma, Gavija, Deana Huijsena, Danija Carvajala, Mikela Oyarzabala, Martina Zubimendija, Mikela Merina, Fermina Lopeza, Paua Cubarsija, Fabiana Ruiza i brojnih drugih.

Ako poraz na jedanaesterce u finalu najrecentnijeg izdanja Lige nacija protiv Portugala ne računamo kao konvencionalni poraz budući da se nije dogodio u samoj utakmici, Španjolci gotovo tri godine nisu izgubili u natjecateljskoj utakmici. Posljednji poraz u konvencionalnom smislu dogodio im se u ožujku 2023. godine kad ih je s 2:0 u kvalifikacijama za Euro svladala reprezentacija Škotske. Takav strašan kontinuitet rezultata je rijetko kada zabilježen u povijesti nogometa.

Učinak izbornika Luisa de la Fuentea na klupi Španjolske dovoljno govori o njegovoj uspješnosti. U 37 utakmica mandata ostvario je 30 pobjeda, četiri remija i tek tri poraza, i to sve uz gol-razliku 114:45. To je daleko najuspješniji omjer bilo kojeg izbornika u povijesti španjolske reprezentacije. Iz prvog pota su nam prijetili i Francuska, Njemačka te Portugal, sve redom izrazito moćne reprezentacije, ali nijedna od njih u ovom trenutku nije ni približno moćna kao Španjolska.