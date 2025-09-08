Vječni mladić Modrić i dalje čvrst kao velebitski kamen: U Zagrebu su dobro svjesni jedne stvari

Ovo je dan kakav u povijesti hrvatskog nogometa još nije zabilježen, i možda nikada neće ni biti: kapetan vatrenih Luka Modrić odigrao je utakmicu protiv Crne Gore dan uoči svog četrdesetog rođendana! Naklon do poda legendi i kapetanu, takav se rađa jednom u sto godina. Ili nijednom. Od svog debija – s 20 godina, pet mjeseci i 20 dana – Luka je nanizao 190 nastupa za Hrvatsku, postigao je 28 pogodaka, 88 puta predvodio je Hrvatsku kao kapetan, ovo mu je 99. pobjeda.



I nije ni moglo ovdje u Zagrebu proći drugačije: taj vječni mladić, i dalje čvrst i oštar kao velebitski kamen na kojemu je rastao, i ovaj put doživio je ovacije maksimirske publike, i opet prepoznat igrač koji i s 40 najviše trči, najviše grize, koji je uvijek najsrčaniji, najratoborniji i najposvećeniji – onaj koji već 19 godina nacionalnoj momčadi daje osobit i briljantan pečat. Kad god igra Hrvatska, svi gledaju u Modrića i svi su ludi za Modrićem. U Zagrebu istodobno svjesni kako ga možda i posljednji put gledaju pod zidinama ovog oronulog betonskog mastodonta. Naime, sljedeće dvije domaće kvalifikacijske utakmice, s Gibraltarom i Farskim Otocima, Hrvatska će igrati u Varaždinu, odnosno Rijeci, a akcije u ožujku, pripremne utakmice uoči SP-a, vjerojatno će se se odvijati izvan Hrvatske. Iako, tko god je do sada uz Modrićevo ime u bilo kojem kontekstu stavio pridjev „posljednji”, taj je – gadno pogriješio. Jer, Luka odavno prkosi svim zakonima biologije, i ne da se.