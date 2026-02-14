Hrvatski stožer dobiva pojačanje: Kloppov učenik i Dalićev heroj uz vatrene na SP-u

U intervjuu koji je izbornik Zlatko Dalić dao Večernjem listu 3. veljače bila je spomenuta i mogućnost proširenja stručnog stožera vatrenih.

– Olić je otišao u mladu selekciju, Mandžo u nekom drugom smjeru, te smo ostali samo na jednom pomoćnom treneru, Ćorluki. Ladić je skaut. Zato nam treba još jedan pomoćni trener. Moj stav tu znate: želio bih da to bude netko od bivših vatrenih te koji ima ambiciju postati trener. Razgovarao sam o tome s Badeljem, Rakitićem, s Lovrenom, tu može doći u obzir i Vida... Za sada nemamo konkretnu priču oko toga, niti ćemo na njoj inzistirati do Orlanda (nastupi protiv Brazila i Kolumbije u ožujku, nap. a.), a za Svjetsko prvenstvo netko će nam biti potreban – odgovorio je tada Dalić.

Još je igrač PAOK-a

Prema našim informacijama, čini se kako je Dalić vrlo blizu dogovoru s Dejanom Lovrenom (36) te kako bi upravo ta legenda hrvatskog nogometa trebala pojačati stručni stožer vatrenih na Svjetskom prvenstvu. A u kojoj je cijela priča uopće fazi? Evo kako stvari stoje: Dejan Lovren još uvijek je igrač grčkog PAOK-a, s ugovorom koji vrijedi do 30. lipnja 2026. godine. Dejan je u ovoj sezoni skupio 14 nastupa za PAOK, na terenu izgleda solidno, no prema informacijama koje smo dobili iz grčkih medija, čini se kako neće biti produljenja ugovora te kako Lovren na kraju sezone odlazi u zasluženu igračku mirovinu.

Naravno, sve ovo je neslužbeno i nema potvrdu ni s jedne strane. Istodobno, nagađa se kako bi druga legenda hrvatskog nogometa, Lovrenov vršnjak Domagoj Vida, na ljeto želio produljiti svoj igrački vijek; u AEK-u ili nekom drugom klubu.

Kad je Lovren posrijedi, saznajemo kako se on još prošle godine raspitivao o mogućnostima upisa na Nogometnu akademiju HNS-a, odnosno školovanju za trenera – a to je ona stavka koja je Daliću bitna. U tom smislu Lovren ispunjava sve preduvjete da se priključi stručnom stožeru, s istim referencama koje su prethodno imali Olić, Mandžukić i Ćorluka. Ili kao što ih ima Olićev asistent u mladoj reprezentaciji Niko Kranjčar.

Dakle, Dejan Lovren ima 78 nastupa za Hrvatsku, osvajač je dviju svjetskih medalja, bio je srčan, požrtvovan i u svakom smislu izvrstan reprezentativac, pritom u dušu poznaje svakog igrača, poznaje Dalićev način rada, pristup i kućni red, usto ima sjajan odnos s najvažnijim polugama u selekciji, Modrićem, Kovačićem i Perišićem, te još jednim bivšim suigračem – Ćorlukom. I ne samo to: Lovren ima preduvjete da postane vrhunski trener budući da su ga tijekom klupske karijere među ostalim vodili veliki, svjetski priznati stručnjaci Maurizio Pocchetino u Southamptonu i onaj najvažniji – Jürgen Klopp u Liverpoolu.

Tako bi se Dejan Lovren mogao priključiti pripremama vatrenih već krajem svibnja, nakon završetka sezone u Grčkoj, i naravno biti uz reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u Americi. Kad smo već kod stručnog stožera vatrenih, saznajemo i kako predsjednik HNS-a Marijan Kustić inzistira da se status izbornika Zlatka Dalića riješi u sljedećih mjesec dana, odnosno prije odlaska selekcije na turnir u SAD u ožujku. Podsjetimo, Dalićev ugovor vrijedi do Svjetskog prvenstva 2026. godine, a u Savezu ne raspolažu informacijom da aktualni šef vatrenih ima neku unosnu ponudu. Prevedeno: obje strane žele nastaviti suradnju, koja je do sada bila plodonosna, samo vjerojatno pod nekim novim uvjetima.

Naravno da u cijeloj priči Marijan Kustić vodi računa i o svom predsjedničkom integritetu; naime, nikako ne bi bilo zgodno da se dogodi da najuspješniji izbornik u povijesti napusti Savez u Kustićevoj eri, dok su sjećanja na Dalićeve medalje i te kako još svježa. Zlatko Dalić najdugovječniji je izbornik u povijesti vatrenih: vodio ih je u 103 utakmice te osvojio srebro i broncu na Svjetskom prvenstvu i srebro u Ligi nacija.

Luda nogometna godina

Kad smo već kod stručnog stožera vatrenih, pune ruke posla imat će njegov važan član, skaut Dražen Ladić, osobito u pripremi utakmica s Englezima – budući da nas s njima očekuju čak tri: jedna na Svjetskom prvenstvu te dvije u Ligi nacija na jesen. Tako će Englezi u ožujku igrati dvije prijateljske utakmice, obje na Wembleyu: 27. ožujka s Urugvajem i 31. ožujka s Japanom.

Plan Engleza za lipanj su i dvije prijateljske utakmice na Floridi: 6. lipnja protiv selekcije Novog Zelanda i 10. lipnja protiv Kostarike. Dakle, Engleska će posljednji pripremi ogled imati sedam dana prije sudara s Hrvatskom u Arlingtonu na Svjetskom prvenstvu.

Zanimljivost i izazovnost ovogodišnjeg itinerara vatrenih leži u podatku kako će Dalićeva selekcija u 2026. godini odigrati najmanje šest utakmica (jedna prijateljska, jedna na SP-u, četiri u Ligi nacija) protiv reprezentacija koje zajedno imaju čak sedam naslova svjetskih prvaka: Brazil pet te Engleska i Španjolska po jedan. To je stanje u ovom trenutku, a moguće je kako ćemo na još nekoga od svjetskih prvaka naletjeti u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva. Bit će ovo doista luda godina!