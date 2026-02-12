Naši Portali
KOMENTAR

Skupina smrti, borba s dva svjetska prvaka! Vrijeme je za vraćanje dugova

Rotterdam: Produžeci susreta Hrvatske i Španjolske u finalu Lige nacija
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
12.02.2026.
u 19:08

Hrvatska javnost u ovom trenutku još uvijek nije upoznata s planovima izbornika Dalića i kapetana Modrića u reprezentaciji, hoće li ovaj zaslužni dvojac ostati u njoj i nakon Svjetskog prvenstva

Hrvatska nogometna reprezentacija dobila je zastrašujuće jaku skupinu u nadolazećem ciklusu Lige nacija, izrazito zanimljivog, pa i spektakularnog natjecanja koje je iznjedrilo našu jedinu seniorsku medalju pod okriljem Uefe, srebro iskovano 2023. godine u Rotterdamu.

Ovoga puta put do medalje vodi preko čak dva svjetska prvaka, Engleske (4. na Fifinoj ljestvici) i Španjolske (1.) – pritom i aktualnog europskog prvaka i srebrne iz posljednje Lige nacija. Treći suparnik je Češka, tek 43. u Fifinom poretku.

Ključne riječi
Češka Engleska Španjolska Liga nacija hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 3

Pogledaj Sve
FR
freeshooter
19:13 12.02.2026.

...nije to ništa loše, ma kakva smrt, trebaju nam jake utakmice... možemo igrati sa svima, i jamačno osigurati jedno od prva 2 mjesta u skupini...

Avatar rubinet
rubinet
19:21 12.02.2026.

zijev zijev...nevažno natjecanje..

Avatar Crorašar
Crorašar
19:19 12.02.2026.

Najjači smo protiv jakih

