Skupina smrti, borba s dva svjetska prvaka! Vrijeme je za vraćanje dugova

Hrvatska nogometna reprezentacija dobila je zastrašujuće jaku skupinu u nadolazećem ciklusu Lige nacija, izrazito zanimljivog, pa i spektakularnog natjecanja koje je iznjedrilo našu jedinu seniorsku medalju pod okriljem Uefe, srebro iskovano 2023. godine u Rotterdamu.



Ovoga puta put do medalje vodi preko čak dva svjetska prvaka, Engleske (4. na Fifinoj ljestvici) i Španjolske (1.) – pritom i aktualnog europskog prvaka i srebrne iz posljednje Lige nacija. Treći suparnik je Češka, tek 43. u Fifinom poretku.