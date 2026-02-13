Naši Portali
ANALIZIRALI SKUPINU

Pročitajte kako Španjolci podcjenjuju Hrvatsku nakon ždrijeba: Nećete vjerovati što pišu za Modrića!

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.02.2026.
u 10:05

Izabranike Zlatka Dalića čeka jako težak posao u 'skupini smrti', a španjolski list AS prokomentirao je ždrijeb za Španjolce

Hrvatska nogometna reprezentcija će u petom izdanju Lige nacija igrati protiv Španjolske, Engleske i Češke. Izabranike Zlatka Dalića čeka jako težak posao u 'skupini smrti', a španjolski list AS analizirao je ždrijeb za Španjolce. 'Engleska je babaroga, a Modrić je enigma', naslov je u tekstu madridskog medija koji ističe našeg kapetana Luku Modrića kao ključnu figuru reprezentacije. 

- Hrvatska je, kao i uvijek, konkurentan suparnik, no budućnost momčadi ovisit će o odluci Luke Modrića, koji će nakon Mundijala, s 40 godina, odlučiti o nastavku reprezentativne karijere. Češka se smatra najslabijim protivnikom u skupini - navodi AS. 

- Čini se da zlatna era hrvatske reprezentacije, obilježena finalima Svjetskog prvenstva 2018. i Lige nacija 2023., te polufinalom Mundijala 2022., prilazi kraju. Glavni oslonci momčadi, poput Modrića i Ivana Perišića, već su u poznim igračkim godinama, što predstavlja teret za ekipu koja će se nakon Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi morati restrukturirati - smatraju iz AS-a.

- Glavna zvijezda i dalje je Luka Modrić. S 40 godina, nakon Svjetskog prvenstva 2026., odlučit će o svojoj reprezentativnoj budućnosti. Dok god igra, cjelokupna igra Hrvatske vrti se oko njega. Kao njegov nasljednik profilira se Petar Sučić, veznjak milanskog Intera. Izbornik Zlatko Dalić u domovini ima status legende. Pod njegovim vodstvom ostvareni su svi najveći uspjesi u posljednjem desetljeću. Uspio je od Hrvatske stvoriti jednu od najkonkurentnijih reprezentacija svijeta, iako nikada nije raspolagao momčadi koja bi se ubrajala među najjače - zaključili su. 

Čudesni Čilić ispisao je povijest! Teniski svijet mu se divi, prestigao je Ivaniševića!
Luka Modrić Španjolska hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Liga nacija

