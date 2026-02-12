Kakva je Češka? Stigao im je novi izbornik, a Hrvatsku nisu nikad uspjeli pobijediti

Hrvatska nogometna reprezentacija je doznala svoje protivnike u petoj sezoni Lige nacija. Kao i u četiri dosadašnja izdanja, naša selekcija natjecat će se u najjačoj ligi A. U grupnoj fazi, koja će se igrati dvokružno od rujna do studenog 2026. godine, protivnici vatrenima će biti reprezentacije Španjolske, Engleske i Češke.

Reprezentacija Češke nam predstavlja dobre znance. S Česima su vatreni igrali dvaput prošle godine u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Prvo su vatreni u lipnju svladali Čehe rezultatom 5:1 u prekrasnoj osječkoj rapsodiji, da bi u listopadu u kasnijoj fazi kvalifikacija uz oprezan pristup na gostovanju kod Čeha odigrali 0:0. Ukupno gledano, Hrvatska u šest međusobnih ogleda nikada nije izgubila protiv Češke, tri puta smo slavili, dok je tri puta susret završavao remijem, od čega dvaput na europskim prvenstvima (2016. i 2021.)

Češka je inače prema Fifa rang-ljestvici 43. reprezentacija svijeta, dok se prema procjenama nogometno-tržišne platforme Transfermarkt po vrijednosti kadra nalazi na 50. mjestu s vrijednosti od 115 milijuna eura. Hrvatska se u tom rangiranju nalazi na 24. mjestu na svijetu, s vrijednosti od 258 milijuna eura.

Iako su nam Česi stari znanci, oni su ušli u jedno novo poglavlje u kojem bi mogli izgledati drukčije. Naime, nedavno je, u prosincu 2025. godine, s izborničke pozicije smijenjen Ivan Hašek, a njega je zamijenio 74-godišnji stručnjak Miroslav Koubek, koji se trenerskim poslom bavi već 43 godine. Tijekom svoje trenerske karijere je uglavnom vodio domaće klubove, a najveći uspjeh mu je osvajanje naslova prvaka u češkoj ligi s Viktorijom Plzen u sezoni 2014./2015., a iste je sezone osvojio i češki Superkup.

Glavne zvijezde reprezentacije su i dalje kapetan Tomaš Souček koji već niz godina igra standardno u West Hamu kao defenzivni veznjak, te prvi golgeter Bayer Leverkusena Patrik Schick koji nam je, sjećamo se, zabio pogodak na Euru 2021. Međutim, u nacionalnoj selekciji se počinju isticati i neka mlađa imena, poput ofenzivnog veznjaka Pavela Šulca koji ove sezone briljira u Lyonu.

Generalno gledano, kadar češke reprezentacije je sastavljen većinom od igrača iz domaće lige, ponajviše iz praških divova, Sparte i Slavije. To uvelike dokazuje i činjenica da je u posljednjem sazivu reprezentacije čak 15 od 23 igrača bilo iz domaćeg prvenstva. Osim tri spomenuta najistaknutija imena, u inozemstvu još igraju i igrači poput prvog vratara Mateja Kovara koji je suigrač Ivana Perišića u PSV-u, te braniča Vladimira Coufala i Robina Hranača koji su suigrači Andreja Kramarića u Hoffenheimu.

Budući da Češka nije još odigrala nijednu utakmicu pod novim izbornikom Koubekom, još uvijek ne znamo kako će njezina postavka izgledati u taktičkom smislu, no ako pogledamo na Koubekovu dosadašnju trenersku karijeru, to će vrlo vjerojatno biti formacija 3-4-1-2.