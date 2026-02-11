Naši Portali
TO SMO ČEKALI

Mateo Kovačić objavom na Instagramu podigao Hrvatsku na noge, svi mu pišu istu stvar

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
11.02.2026.
u 16:45

Nakon duge borbe s ozljedom i dvije operacije, Mateo Kovačić vratio se treninzima. Njegova objava na Instagramu izazvala je lavinu reakcija i probudila nadu uoči ključnog dijela sezone za Manchester City i Vatrene

Dugo se čekao ovaj trenutak. Nakon višemjesečne medijske šutnje, Mateo Kovačić je na svom Instagramu objavio video koji su navijači s nestrpljenjem iščekivali. Prizori hrvatskog veznjaka kako ponovno trči s loptom na terenu trening centra Manchester Cityja pokrenuli su lavinu optimizma. Uz poruku "Strpljenje osvjetljava put", Kovačić je potvrdio da je najteže iza njega, a u komentarima su se odmah zaredale poruke podrške bivših i sadašnjih suigrača, od Marcela do Donnarumme, kao i tisuća navijača.

Put do ovog videa bio je iznimno težak. Kovačić je veći dio sezone proveo izvan terena zbog kroničnih problema s petom. Sve je počelo operacijom Ahilove pete u lipnju prošle godine. Nakon kratkog povratka u listopadu, kada je odigrao tek tridesetak minuta, bol se vratila. Pregledi su otkrili kalcifikaciju, što je zahtijevalo novi zahvat u Londonu sredinom studenog. Od tada je trajala mukotrpna rehabilitacija, daleko od očiju javnosti, koja je sada napokon ušla u završnu fazu.

Tijekom najtežih trenutaka, Kovačić je pokazao iznimnu mentalnu snagu. Njegova poruka "Nije važno što ti se dogodi, nego kako na to reagiraš" postala je moto njegovog oporavka. Upravo taj stav pomogao mu je da prebrodi razdoblje koje je izbornik Zlatko Dalić opisao kao "psihički jako opterećujuće". Sada, s povratkom na travnjak, Kovačić ne samo da je nagovijestio kraj vlastite agonije, već je poslao i snažnu poruku nade svom klubu i reprezentaciji.

Njegov je povratak od neprocjenjive važnosti za Pepa Guardiolu. Manchester City se nalazi u napetoj borbi za naslov prvaka s Arsenalom, a Kovačićeva energija i iskustvo mogli bi biti ključni u završnici sezone. Jednako nestrpljiv je i Zlatko Dalić, koji ne krije koliko mu je Kovačić važan za kostur momčadi uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine. "Vjerujemo da će biti s nama na SP-u", izjavio je Dalić, izražavajući nadu da će se Mateo vratiti u punoj snazi i biti spreman za najveće izazove.
Vatreni Hrvatska Mateo Kovačić

