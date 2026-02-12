Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROTIVNICI U LIGI NACIJA

Kakva je Engleska? Nema skuplje reprezentacije, a pod Tuchelom izgledaju kao stroj

Christmas Sport Package 2025
Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO
Autor
Edi Džindo
12.02.2026.
u 19:36

Nogometaši popout Harryja Kanea, Declana Ricea, Judea Bellinghama i Bukaya Sake su istinski igrači svjetske klase i uz ostatak momčadi ispunjen strahovito visokom i uravnoteženom kvalitetom, jasno nam je zašto je engleska rangirana u pet najboljih reprezentacija svijeta

Hrvatska nogometna reprezentacija je doznala svoje protivnike u petoj sezoni Lige nacija. Kao i u četiri dosadašnja izdanja, naša selekcija natjecat će se u najjačoj ligi A. U grupnoj fazi, koja će se igrati dvokružno od rujna do studenog 2026. godine, protivnici vatrenima će biti reprezentacije Španjolske, Engleske i Češke. 

Reprezentacija Engleske je u 2025. godini uplovila u potpuno novu eru, bez dugogodišnjeg izbornika Garetha Southgatea pod kojim su ostvarivali najbolje rezultate u posljednjih nekoliko desetljeća, a pod novim izbornikom Thomasom Tuchelom koji je s Chelseajem 2021. godine osvojio Ligu prvaka.

Prema procjenama platforme Transfermarkt, trenutačni kadar Engleske je prvi na svijetu po vrijednosti, s čak 1,30 milijardi eura. Za usporedbu, trenutačni kadar Hrvatske je procijenjen na 258 milijuna eura. Dodajmo i to da se na Fifa rang-ljestvici Engleska trenutačno nalazi na četvrtom mjestu, iza Španjolske, Argentine i Francuske.

Englezi su se pod novim izbornikom prošetali do Svjetskog prvenstva svojom kvalifikacijskom skupinom protiv Albanije, Srbije, Latvije i Andore s gol-razlikom 22:0 i maksimalna 24 boda iz osam utakmica. U deset utakmica na klupi Engleske Tuchel ima omjer od devet pobjeda i jednog poraza, protiv Senegala u prijateljskoj utakmici (1:3). 

Istini za volju, Engleska i nije imala nekih prevelikih testova za vrijeme Tuchelova mandata, ali u većini utakmica izgledaju kao podmazani stroj. Nogometaši popout Harryja Kanea, Declana Ricea, Judea Bellinghama i Bukaya Sake su istinski igrači svjetske klase i uz ostatak momčadi ispunjen strahovito visokom i uravnoteženom kvalitetom, jasno nam je zašto je engleska rangirana u pet najboljih reprezentacija svijeta. 

Engleska igra u 4-2-3-1 sustavu pod Tuchelom. Prema dosadašnjoj minutaži, čuvar mreže je iskusni Jordan Pickford iz Evertona. Stoperski par čine Ezri Konsa iz Aston Ville i Marc Guehi iz Manchester Cityja, a na bekovima su najčešće Myles Lewis-Skelly iz Arsenala i Reece James iz Chelseaja.

Vezni red čine već igrači Arsenala i Real Madrida, ranije spomenuti Declan Rice i Jude Bellingham, a ispred njih je kao desetka najčešće korišten Morgan Rogers iz Aston Ville, iako bi to mogao biti i Cole Palmer iz Chelseaja ili Eberechi Eze iz Arsenala. Na krilima su najrenomiraniji igrači Bukayo Saka iz Arsenala i Phil Foden iz Manchester Cityja, no zbog raznih razloga Tuchel je u kvalifikacijama više koristio Nonija Maduekea iz Arsenala i Marcusa Rashforda iz Barcelone, koji će se natjecati s Fodenom.

VEZANI ČLANCI:

U napadu nema nikakve dvojbe. Kapetan, lider, strijelac, razigravač, branič, sve što momčad može poželjeti. To je Harry Kane, koji se u reprezentaciji i u Bayernu pretvorio u jednog od najkompletnijih napadača svih vremena. Kane je postao i najbolji strijelac u povijesti reprezentacije sa 78 golova. 

Hrvatska i Engleska su međusobno igrali 11 puta. Englezi imaju šest pobjeda, Hrvatska ima tri pobjede, uz dva remija. U najljepšem sjećanju nam je, naravno, epska pobjeda 2:1 u polufinalu svjetskog prvenstva u Rusiji nakon produžetaka. Dvije preostale pobjede vatrenih bile su u kvalifikacijama za Euro 2008. godine, prvo 2:0 u Zagrebu uz kultnu maksimirsku 'krticu', a potom ludih 3:2 na Wembleyju, poraz nakon kojeg su Englezi ostali bez Eura.

Naravno, protiv Engleza nas prvo čeka ogled u prvom kolu skupine H na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Taj okršaj je na rasporedu 17. lipnja u AT&T stadionu u Dallasu.

Ključne riječi
nogomet Reprezentacija Vatreni Liga nacija Hrvatska Engleska

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar jocker-3
jocker-3
19:51 12.02.2026.

Jesu jači od nas ali ako im malo zašteka njima pomaže sudačka elita jer smo mi ipak mala i siromašna zemlja....neće ni oni mirno spavati jer puno toga zavisi od zdravstvenog stanja igrača u datom trenutku...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!