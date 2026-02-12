Kakva je Engleska? Nema skuplje reprezentacije, a pod Tuchelom izgledaju kao stroj

Hrvatska nogometna reprezentacija je doznala svoje protivnike u petoj sezoni Lige nacija. Kao i u četiri dosadašnja izdanja, naša selekcija natjecat će se u najjačoj ligi A. U grupnoj fazi, koja će se igrati dvokružno od rujna do studenog 2026. godine, protivnici vatrenima će biti reprezentacije Španjolske, Engleske i Češke.

Reprezentacija Engleske je u 2025. godini uplovila u potpuno novu eru, bez dugogodišnjeg izbornika Garetha Southgatea pod kojim su ostvarivali najbolje rezultate u posljednjih nekoliko desetljeća, a pod novim izbornikom Thomasom Tuchelom koji je s Chelseajem 2021. godine osvojio Ligu prvaka.

Prema procjenama platforme Transfermarkt, trenutačni kadar Engleske je prvi na svijetu po vrijednosti, s čak 1,30 milijardi eura. Za usporedbu, trenutačni kadar Hrvatske je procijenjen na 258 milijuna eura. Dodajmo i to da se na Fifa rang-ljestvici Engleska trenutačno nalazi na četvrtom mjestu, iza Španjolske, Argentine i Francuske.

Englezi su se pod novim izbornikom prošetali do Svjetskog prvenstva svojom kvalifikacijskom skupinom protiv Albanije, Srbije, Latvije i Andore s gol-razlikom 22:0 i maksimalna 24 boda iz osam utakmica. U deset utakmica na klupi Engleske Tuchel ima omjer od devet pobjeda i jednog poraza, protiv Senegala u prijateljskoj utakmici (1:3).

Istini za volju, Engleska i nije imala nekih prevelikih testova za vrijeme Tuchelova mandata, ali u većini utakmica izgledaju kao podmazani stroj. Nogometaši popout Harryja Kanea, Declana Ricea, Judea Bellinghama i Bukaya Sake su istinski igrači svjetske klase i uz ostatak momčadi ispunjen strahovito visokom i uravnoteženom kvalitetom, jasno nam je zašto je engleska rangirana u pet najboljih reprezentacija svijeta.

Engleska igra u 4-2-3-1 sustavu pod Tuchelom. Prema dosadašnjoj minutaži, čuvar mreže je iskusni Jordan Pickford iz Evertona. Stoperski par čine Ezri Konsa iz Aston Ville i Marc Guehi iz Manchester Cityja, a na bekovima su najčešće Myles Lewis-Skelly iz Arsenala i Reece James iz Chelseaja.

Vezni red čine već igrači Arsenala i Real Madrida, ranije spomenuti Declan Rice i Jude Bellingham, a ispred njih je kao desetka najčešće korišten Morgan Rogers iz Aston Ville, iako bi to mogao biti i Cole Palmer iz Chelseaja ili Eberechi Eze iz Arsenala. Na krilima su najrenomiraniji igrači Bukayo Saka iz Arsenala i Phil Foden iz Manchester Cityja, no zbog raznih razloga Tuchel je u kvalifikacijama više koristio Nonija Maduekea iz Arsenala i Marcusa Rashforda iz Barcelone, koji će se natjecati s Fodenom.

U napadu nema nikakve dvojbe. Kapetan, lider, strijelac, razigravač, branič, sve što momčad može poželjeti. To je Harry Kane, koji se u reprezentaciji i u Bayernu pretvorio u jednog od najkompletnijih napadača svih vremena. Kane je postao i najbolji strijelac u povijesti reprezentacije sa 78 golova.

Hrvatska i Engleska su međusobno igrali 11 puta. Englezi imaju šest pobjeda, Hrvatska ima tri pobjede, uz dva remija. U najljepšem sjećanju nam je, naravno, epska pobjeda 2:1 u polufinalu svjetskog prvenstva u Rusiji nakon produžetaka. Dvije preostale pobjede vatrenih bile su u kvalifikacijama za Euro 2008. godine, prvo 2:0 u Zagrebu uz kultnu maksimirsku 'krticu', a potom ludih 3:2 na Wembleyju, poraz nakon kojeg su Englezi ostali bez Eura.

Naravno, protiv Engleza nas prvo čeka ogled u prvom kolu skupine H na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Taj okršaj je na rasporedu 17. lipnja u AT&T stadionu u Dallasu.