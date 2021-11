UŽIVO Vatreni o ključnim dvobojima: 'Toliko se priča o Rusiji da smo zaboravili na Maltu'

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju očekuju posljednja dva dvoboja kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru, a izbornik Zlatko Dalić brine o tome da svi igrači budu maksimalno spremni, o čemu će iz prve ruke progovoriti Josip Juranović i Antonio Mirko Čolak.

Vatreni bi sa šest bodova iz utakmica s Maltom (11.11., 20:45) i Rusijom (14.11., 15:00) osigurali prvo mjesto i plasman na prvenstvo, a upravo to je i fokus cijele ove priče u borbi za Katar.

Foto: HNS

Dojam je da će Maltu trebati riješiti što lakše i što prije, da se odagna pritisak onoga što slijedi, a to je Rusija. Naravno, bitno je izbjeći ozljede.

- Zaboravili smo na Maltu koliko se priča o Rusiji, ali znamo da je cilj uzeti njoj tri boda pa se okrenuti Rusiji. Što se tiče kvalitete, sve je na našoj strani i moramo od prve minute pokazati tko je gazda pa sve riješiti što prije - rekao je Juranović pa se osvrnuo na svoju karijeru:

- U pravom trenutku sam otišao iz Legije u pravi klub, veliki klub.

Naime, varšavski klub trenutno je pretposljednji, a Celtic je velikan, ne samo u Škotskoj. Naravno, sad se prvi put suočava s velikim rivalstvom, koje doživljava i na ulici.

- Ljudi me prepoznaju i ako navijaju za Rangers, krenu vikati "Rangers, Rangers", no to je normalno.

Raduje se utakmici na svom Poljudu jer u Hajduku je proveo pet godina, ali napominje da je prvo Malta na redu i da timskim radom treba do što brže i lakše pobjede.

- Kad se pobijedi Malta, ljudi će biti još sretniji i na Poljudu ćemo imati atmosferu koju želimo. Bit će navijanja, a mi moramo ljudima dati još razloga za veselje - ističe pa se osvrće na konkurenciju u vidu imenjaka Stanišića:

- To je zdrava konkurencija, tjera te ići dalje. Dobri smo si i to je to.

Čolak se vratio u reprezentaciju, ali konkurencija mu je iznimna u vrhu napada. No, samopouzdan je.

- Dio sam ove momčadi, izbornik vidi moje kvalitete. Pružit ću svoj maksimum, a što se tiče konkurencije, svi želimo bodove, pobjede, radost i mislim da više pomažemo jedni drugima no što smo konkurencija - izjavio je Čolak, koji tri kola prije kraja prvenstva s Malmöm ganja novu titulu, koja je blizu jer je prvi.