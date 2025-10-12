Dalić zadovoljan rezultatom, ali otkrio da ipak nije sve savršeno: 'Treba popraviti neke stvari'

Hrvatska je uvjerljivo na svom terenu u Varaždinu svladala Gibraltar u šestom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Pogotke za Hrvatsku zabijali su Toni Fruk u 30., Luka Sučić u 78. i Martin Erlić u 96. minuti. Ovom pobjedom, vatreni su gotovo osigurali plasman na svjetsku smotru, ali to tek treba potvrditi.

Da bi i matematički osigurala plasman na Mundijal, Hrvatskoj treba jedan bod iz posljednje dvije utakmice protiv Farskih Otoka kod kuće i u gostima kod Crne Gore. Te će se utakmice igrati u studenom.

Izbornik Zlatko Dalić tako je gotovo pa sigurno odveo Hrvatsku na njeno 14. veliko natjecanje od samostalnosti (sedmo Svjetsko prvenstvo), a svoje peto. Nakon utakmice za kamere Nove TV podijelio je svoje dojmove:

- Mislim da je to to i da smo osigurali plasman na SP, ali nam ostaje da odradimo preostale dvije utakmice kako treba. Čestitam igračima, igrali smo dobro svih šest utakmica i na nama je da nastavimo i dalje. Govorilo se o najlakšoj grupi u povijesti, ali smo je zavrijedili, među najboljima smo na svijetu. Bili smo disciplinirani i odgovorni, dobro smo sve odradili - započeo je Dalić pa otkrio kako neke stvari u igri vatreni još moraju popraviti:

- Treba popraviti neke stvari za još veće domete. Imamo još dvije utakmice, a onda slijedi priprema za SP. Dignuli smo momčad na višu razinu, tu su mladi dečki koji su iskoristili svoju priliku i postali smo kvalitetni. Moramo popraviti tranziciju i biti okomiti, prespori smo. Moramo naći još jednog napadača, treba nam raznovrsnost. Nitko nije otpisan, tko god zasluži, bit će na popisu. Treba imati kontinuitet, ne možemo nakon dvije dobre utakmice zvati nekog u reprezentaciju.

Otkrio je i kako žali što priliku nije dobio Smolčić, a o protivniku je rekao kako su dobro razbijali ritam igre vatrenima.

- Moramo ovako nastaviti, biti velika obitelj i to nam daje sve. Postigli smo sve zbog kvalitete, ali smo jedna velika obitelj, atmosfera nas čuva. Rekao sam dečkima da čuvaju atmosferu jer se to ne dobije lako, a lako se izgubi. Svi jedva čekaju ući u reprezentaciju - zaključio je Dalić.