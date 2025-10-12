FOTO Pogledajte iznenađenje koje su Varaždinci pripremili Daliću

Hrvatska nogometna reprezentacija od 20:45 igra utakmicu šestog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Gibraltara. Utakmica će se igrati u Varaždinu, gradu u kojem izbornik Zlatko Dalić živi, a upravo se na njegovu molbu odlučilo da Hrvatska svog danađnjeg protivnika ugosti u Baroknom Gradu.

Ovo je tek deveti puta da vatreni igraju u Varaždinu, a tek treći puta u službenoj utakmici. Varaždinci ne kriju oduševljenje što je reprezentacija stigla u njihov grad, a Dalić je već godinama omiljeno lice u gradu.

Stoga su mu njegovi suigrači odlučili posebno čestitati uoči Dalićeve 101. utakmice na klupi vatrenih. Na tribinama se tako, dok su se igrači zagrijavali, mogla vidjeti poruka "ZLATKO 100". Na stadionu će biti oko devet tisuća gledatelja.

Dalić je svoju stotu utakmicu vodio u četvrtak u Pragu protiv Češke. Hrvatska je s tim protivnikom remizirala đto gotovo sigurno neće biti slučaj danas. Dodajmo kako bi Hrvatska pobjedom u današnjoj utakmici gotovo sigurno osigurala plasman na svjetsku smotru budući da je Češka u ranijem susretu poražena u gostima kod Farskih Otoka.

Obje reprezentacije trenutačno imaju po 13 bodova, no Hrvatska je odigrala dvije utakmice manje od glavnog konkurenta, a ima i puno bolju gol-razliku od +17, dok su Česi na +4.