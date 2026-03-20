Uskoro počinje izgradnja novog stadiona u Hrvatskoj, objavljeno je koliko će to koštati

U Bjelovaru je vladala svečana, ali i napeta atmosfera jer je napokon stigao dan otvaranja ponuda za izvođača radova na izgradnji velebnog sportskog kompleksa, Arene Bjelovar. Na javni natječaj javilo se čak sedam renomiranih hrvatskih građevinskih tvrtki, što potvrđuje ozbiljnost i atraktivnost projekta koji bi trebao trajno promijeniti sportsku vizuru grada i regije. Veliko zanimanje rezultiralo je iznimno povoljnim vijestima za gradski proračun i sve građane.

Iako je procijenjena vrijednost radova iznosila 13,06 milijuna eura, najniža pristigla ponuda zaustavila se na 11,4 milijuna eura, što predstavlja uštedu od čak 1,6 milijuna eura. Zadovoljstvo nije krio ni gradonačelnik Dario Hrebak. "Sad slijedi procedura odabira izvođača koja će trajati oko dva mjeseca i onda kreće gradnja", poručio je Hrebak. Početak radova očekuje se u ožujku 2026. godine, a njihov završetak predviđen je za ljeto 2027.

Buduća Arena Bjelovar bit će moderan nogometni stadion kapaciteta 5037 sjedećih mjesta, uključujući i 140 mjesta u VIP loži. Projektiran je da zadovolji sve stroge kriterije za odigravanje utakmica SuperSport HNL-a, ali i pretkola europskih klupskih natjecanja. Kompleks će, osim glavnog terena, sadržavati i niz popratnih sadržaja poput restorana, fan shopa, press dvorana i TV studija, a cijeli projekt osmislio je mladi arhitekt Matija Novak. Posebna pažnja posvećena je i prometnom rješenju s novim pristupnim cestama, parkiralištima i navijačkim trgom.

Ipak, ono što ovaj projekt čini jedinstvenim u nacionalnim razmjerima jest izgradnja prve zatvorene dvorane za malokalibarsku pušku i pištolj u Hrvatskoj. Smještena ispod istočne tribine, ova streljana s osam staza na 50 metara imat će povijesni značaj za hrvatski sport. Primarno je namijenjena bjelovarskom olimpijcu i osvajaču bronce Miranu Maričiću i drugim vrhunskim strijelcima, koji više neće morati odlaziti na skupe i zahtjevne treninge u inozemstvo, najčešće u Beč i Budimpeštu.

Arena Bjelovar projektirana je s naglaskom na održivost i energetsku neovisnost. Gotovo cijeli krov bit će prekriven solarnom elektranom snage 0,5 MW, koja će objektu osigurati vlastitu električnu energiju. Dodatno, sustav za navodnjavanje koristit će vodu iz vlastitog zdenca, izbušenog još 2023. godine. Arhitektonsko rješenje povezuje postojeću i novu tribinu u jedinstvenu cjelinu natkrivenu opsežnom nadstrešnicom, a posebnost je i mreža koja će omogućiti ozelenjavanje konstrukcije, pretvarajući je u novu zelenu fasadu stadiona.