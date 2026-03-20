UŽIVO OD 11 Zlatko Dalić prvi put ove godine pred novinarima, govorit će o brojnim aktualnostima

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić od 11 sati u sjedištu HNS-a u Hiltonu održat će press konferenciju. Na njoj će govoriti o nadolazećoj američkoj turneji reprezentacije, na koju vatreni kreću u ponedjeljak, za kad je zakazano okupljanje u Orlandu. Tamo Hrvatsku čekaju prve utakmice u ovoj godini: 26. ožujka s Kolumbijom i 31. ožujka s Brazilom

Dalić će prvi put ove godine odgovarati na novinarska pitanja, o stanju reprezentativaca i potencijalnih reprezentativaca - kao što je Beljo, o očekivanjima od nadolazećih utakmica, o planovima za 2026. godinu...

Na njegovom popisu su:

Golmani: Dominik Livaković (Dinamo), Ivor Pandur (Hull City), Karlo Letica (Lausanne);

Obrana: Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern), Marin Pongračić (Fiorentina), Kristijan Jakić (Augsburg), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (HSV), Ivan Smolčić (Como);

Vezni red: Luka Modrić (Milan), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Lovro Majer (Wolfsburg), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka);

Napad: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Freiburg);

Pretpozivi: Bruno Petković (Kocaelispor), Mislav Oršić (Pafos), Franjo Ivanović (Benfica), Domagoj Bradarić (Hellas Verona), Toma Bašić (Lazio), Dion Drena Beljo (Dinamo), Franko Kovačević (Ferencváros), Luka Stojković (Dinamo).