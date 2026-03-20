Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VIDEO PRIJENOS

UŽIVO OD 11 Zlatko Dalić prvi put ove godine pred novinarima, govorit će o brojnim aktualnostima

Podgorica: Konferencija za medije nogometne reprezentacije Hrvatske
Stefan Ivanovic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
20.03.2026.
u 10:00

Izbornik će govoriti nadolazećoj američkoj turneji reprezentacije, na koju vatreni kreću u ponedjeljak, za kad je zakazano okupljanje u Orlandu

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić od 11 sati u sjedištu HNS-a u Hiltonu održat će press konferenciju. Na njoj će govoriti o nadolazećoj američkoj turneji reprezentacije, na koju vatreni kreću u ponedjeljak, za kad je zakazano okupljanje u Orlandu. Tamo Hrvatsku čekaju prve utakmice u ovoj godini: 26. ožujka s Kolumbijom i 31. ožujka s Brazilom

Dalić će prvi put ove godine odgovarati na novinarska pitanja, o stanju reprezentativaca i potencijalnih reprezentativaca - kao što je Beljo, o očekivanjima od nadolazećih utakmica, o planovima za 2026. godinu... 

Na njegovom popisu su: 

Golmani: Dominik Livaković (Dinamo), Ivor Pandur (Hull City), Karlo Letica (Lausanne);

Obrana: Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern), Marin Pongračić (Fiorentina), Kristijan Jakić (Augsburg), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (HSV), Ivan Smolčić (Como);

Vezni red: Luka Modrić (Milan), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Lovro Majer (Wolfsburg), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka);

Napad: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Freiburg);

Pretpozivi: Bruno Petković (Kocaelispor), Mislav Oršić (Pafos), Franjo Ivanović (Benfica), Domagoj Bradarić (Hellas Verona), Toma Bašić (Lazio), Dion Drena Beljo (Dinamo), Franko Kovačević (Ferencváros), Luka Stojković (Dinamo).

Ključne riječi
Hrvatska press Vatreni Dalić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!