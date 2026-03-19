Beljo je zaslužio poziv za Svjetsko prvenstvo, Dinamo je uvijek davao reprezentativce

Tri igrača Dinama, Marko Soldo, Mateo Lisica i Caroso Varela stigli su u središte Zagreba na druženje s navijačima. Naime, tvrtka Intersport sad će prodavati i artike Dinama pa je spomenuti trojac došao na tu malu svečanost. I nisu dečki mogli brzo 'pobjeći' potpisali su brdo dresova, fotografirali se sa svima, a bilo je ljudi, ispred trgovine se čekalo u redu.

Marko Soldo u posljednje vrijeme dobiva sve veću minutažu iako je bio jako blizu odlasku iz Dinama, ali on se odlučio boriti u Maksimiru.

- Zadovoljan sam minutažom, rekao sam da mi svaka minuta u Dinamu znači puno, zato sam i ostao u Dinamu. To je nešto posebno, mislim da sam iskoristio šansu - kazao nem je Soldo zadovoljan s deset bodova prednosti plavi na vrhu ljestvice.

- Lijepo je imati 10 bodova više, ali nema opuštanja. Nije gotovo dok nije gotovo, idemo u svaku utakmicu sa sto posto, po pobjedu. To je velika prednost, ali moramo biti ozbiljni i što prije osigurati naslov prvaka.

Svi kažu da je naslov siguran, možda su to i plavi pomisili pa su prvo poluvrijeme protiv Slavena Belupa odigrali u nižoj, nedovoljnoj brzini.

- Prvo poluvrijeme nije bilo kako smo zamišljali, kako smo se dogovorili. Ali, pokazali smo da imamo kvalitetu, na poluvremenu smo se dogovorili da moramo imati bolji pristup. Možda je bilo nekog podsvjesnog opuštanja, nakon pobjede u derbiju, ali to se više neće događati - veli Soldo.

Dakle, protiv Lokomotive kakav Dinamo možemo očekivati, onaj iz prvog poluvreme.na protiv Koprivničana, ali furiozni kakav je bio u nastavku?

- Protiv Lokomotive ćete vidjeti Dinamo iz drugog poluvremena.

Soldo je protiv Slavena igrao na Mišićevoj pozciji.

- Vidio sam i brojke da smo bez njega dvaput izgubili. On jedan od najstandardnijih igrača već godinama, isto se očekuje od svih nas. Ja sam spreman na sve izazove pa i na taj, u konačnici, pobijedili smo.

Bliži se reprezentativna stanka, Dion Drena Belja je dobio pretpoziv, može se li se naći na popisu putnika na Svjetsko prvenstvo?

- Beljo zaslužuje poziv, Dinamo je uvijek proizvodio igrače za reprezentaciju, sad kad je najbolji strijelac lige sigurno zaslužuje. Ali, sad je sve na izborniku, ima još napadača koji zabijaju, kao Musa u Americi, Ivanović je sad zabio, a izbornik će odlučiti - zaključio je Soldo.