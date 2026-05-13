POČIVAO U MIRU

Preminula NBA zvijezda koja je javno objavila da je gay: Izgubio je bitku s teškom bolesti

NBA All-Star 2026 Legendary Tip-Off Celebration - LA
Collin Xavier/Image Press Agency
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.05.2026.
u 09:14

Njegova obitelj još je u rujnu objavila da se bori sa zdravstvenim problemima, no Collins je na kraju prošle godine odlučio sam ispričati cijelu priču

Prvi javno deklarirani gay košarkaš u povijesti NBA lige i prvi aktivni sportaš u velikim američkim profesionalnim ligama koji je objavio da je gay, Jason Collins, umro je u 47. godini, pola godine nakon što je otkriveno da se bori s tumorom na mozgu. Collins je u prosincu u emotivnom pismu ESPN-u otkrio da mu je dijagnosticiran jedan od najagresivnijih oblika raka.

Njegova obitelj još je u rujnu objavila da se bori sa zdravstvenim problemima, no Collins je na kraju prošle godine odlučio sam ispričati cijelu priču.

- Prije nekoliko mjeseci, moja obitelj objavila je kratko priopćenje u kojem je stajalo da imam tumor na mozgu. Bilo je jednostavno, ali namjerno nejasno. Ali sada je vrijeme da ljudi čuju izravno od mene. Imam glioblastom stadija 4, jedan od najsmrtonosnijih oblika raka mozga. Pojavio se nevjerojatno brzo.

Collins je ostavio veliki trag u NBA ligi, gdje je proveo 13 sezona igrajući za šest različitih momčadi. S New Jersey Netsima je u dva navrata, aa 2002. i 2003. godine, igrao je u velikom finalu. U tom klubu je proveo najviše vremena u karijeri, od 2001. do 2008. Igrao je još za Memphis Grizzliese, Minnesota Timberwolvese, Atlanta Hawkse, Boston Celticse, Washington Wizardse i Brooklyn Netse. 

