U susjedstvu vlada očaj: Ovo je nemoguće, poniženje, sada smo na dnu...

Srbijanski mediji i dalje se ovih dana bave neuspjehom svoje nogometne reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Zanimljiv apel ponudio je Kurir koji piše:

'Dok svijet sprema zastave i rezervira karte za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, Srbija "sprema kokice" kako bi gledala to natjecanje od kuće. I to nije samo sportski neuspjeh - to je sramota, posebno kada pogledamo brojke (vrijednosti) koje u nogometu igraju ozbiljnu ulogu. Bar bi tako trebalo biti. Vrijednost srpske reprezentacije danas se procjenjuje na 260 milijuna eura. Da, dobro ste vidjeli 260 milijuna, a kada bi tu bila i braća Milinković Savić "debelo" bi prebacili 300 milijuna eura.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sada pogledajte reprezentacije koje su se kvalificirale iz "manjih" nogometnih zona: Jordan 15 milijuna, Katar 14,9, Saudijska Arabija 25,2, Uzbekistan 28, Zelanortsko Otočje 28, Južna Afrika 26, Novi Zeland 25, Australija 32,2. Kada podvučemo crtu: 194,3 milijuna. Drugim riječima, Srbija je vrijednija od svih tih sudionika SP-a zajedno, a opet neće biti tamo.

Ove brojke ne lažu. Igrači s iskustvom u europskim ligama, talentirani pojedinci iz domaće Super lige, momčad koja je na papiru spreman pobjediti skoro svakog protivnika - i opet, neuspjeh. Gdje je problem? Broj jedan: izbornik i opće rasulo koje je vladalo tijekom kvalifikacija. Dragan Stojković povukao je reprezentaciju zajedno sa sobom na dno. I epilog je neminovno bio - fijasko...'