Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DALI SU MU DA ODE

Josip Brekalo odlazi iz Španjolske, klub ga pustio da riješi svoju budućnost

Lokomotiva i Hajduk sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
31.01.2026.
u 22:58

Hrvatski nogometaš Josip Brekalo nije bio u subotu u kadru Ovieda za utakmicu s Gironom, jer s klubom "rješava svoju budućnost" dva dana prije isteka prijelaznog roka, rekao je Hini glasnogovornik Ovieda

Krilni 27-godišnji napadač bio je dan prije na popisu od 23 igrača za utakmicu, objavljenom na internetskoj stranici kluba. "Ispao je iz kadra, jer s klubom rješava svoju budućnost", rekao je u telefonskom razgovoru glasnogovornik Jaime Bulnes.

Oviedo je pobijedio Gironu s 1-0 pogotkom 24-godišnjeg marokanskog igrača Ilyasa Chaire, koji se s Brekalom natječe za mjesto na lijevom krilu.  Trener Guillermo Almada izjavio je na konferenciji za medije nakon utakmice da je "nastojao biti iskren s Brekalom". "Njegov odlazak značio bi dolazak novog krila", rekao je.

Prijelazni rok u Španjolskoj završava u ponedjeljak u ponoć. Mediji su izvijestili da Brekalo pregovara o raskidu ugovora, kojim je vezan na još godinu i pol dana, kako bi prešao u njemačkog drugoligaša Herthu iz Berlina. Glasnogovornik Ovieda odbio je to komentirati.

Brekalo je ljetos došao na sjever Španjolske iz talijanske Fiorentine, koja ga je prošle sezone bila posudila turskoj Kasimpasi. Na klupi Ovieda, koji se nakon 24 godine vratio u prvu španjolsku ligu, tada je bio Veljko Paunović, aktualni izbornik reprezentacije Srbije. Brekalo je od tada upisao 15 nastupa uz jedan zabijeni gol iz jedanaesterca u Kupu kralja, ali niti jednom nije odigrao svih 90 minuta.

"Potrebno mi je više utakmica da bih dosegnuo svoju najbolju razinu", izjavio je 8. siječnja na konferenciji za medije nakon treninga. U subotu nije bio dostupan Hini za komentar.

Oviedo je ove sezone promijenio tri trenera, a u 22 kola je zabio 12 golova, najmanje u španjolskoj ligi. Posljednji je na prvenstvenoj ljestvici.

Brekalo je tijekom karijere nastupao i za Dinamo, Wolsburg, Stuttgart, Torino i Hajduk, a za Hrvatsku je odigrao 35 utakmica do listopada 2023.
Ključne riječi
Transfer Španjolska Josip Brekalo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!