Josip Brekalo odlazi iz Španjolske, klub ga pustio da riješi svoju budućnost

Krilni 27-godišnji napadač bio je dan prije na popisu od 23 igrača za utakmicu, objavljenom na internetskoj stranici kluba. "Ispao je iz kadra, jer s klubom rješava svoju budućnost", rekao je u telefonskom razgovoru glasnogovornik Jaime Bulnes.

Oviedo je pobijedio Gironu s 1-0 pogotkom 24-godišnjeg marokanskog igrača Ilyasa Chaire, koji se s Brekalom natječe za mjesto na lijevom krilu. Trener Guillermo Almada izjavio je na konferenciji za medije nakon utakmice da je "nastojao biti iskren s Brekalom". "Njegov odlazak značio bi dolazak novog krila", rekao je.

Prijelazni rok u Španjolskoj završava u ponedjeljak u ponoć. Mediji su izvijestili da Brekalo pregovara o raskidu ugovora, kojim je vezan na još godinu i pol dana, kako bi prešao u njemačkog drugoligaša Herthu iz Berlina. Glasnogovornik Ovieda odbio je to komentirati.

Brekalo je ljetos došao na sjever Španjolske iz talijanske Fiorentine, koja ga je prošle sezone bila posudila turskoj Kasimpasi. Na klupi Ovieda, koji se nakon 24 godine vratio u prvu španjolsku ligu, tada je bio Veljko Paunović, aktualni izbornik reprezentacije Srbije. Brekalo je od tada upisao 15 nastupa uz jedan zabijeni gol iz jedanaesterca u Kupu kralja, ali niti jednom nije odigrao svih 90 minuta.

"Potrebno mi je više utakmica da bih dosegnuo svoju najbolju razinu", izjavio je 8. siječnja na konferenciji za medije nakon treninga. U subotu nije bio dostupan Hini za komentar.

Oviedo je ove sezone promijenio tri trenera, a u 22 kola je zabio 12 golova, najmanje u španjolskoj ligi. Posljednji je na prvenstvenoj ljestvici.

Brekalo je tijekom karijere nastupao i za Dinamo, Wolsburg, Stuttgart, Torino i Hajduk, a za Hrvatsku je odigrao 35 utakmica do listopada 2023.