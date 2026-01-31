Nijemci oduševljeni hrvatskim wunderkindom, nedostaje im riječi za opisati ga

Igrala se 53. minuta na krcatom Volksparkstadionu kada je 18-godišnji Luka Vušković utišao Bayern. Nakon što su Bavarci preokrenuli rezultat golovima Kanea i Díaza, HSV je tražio odgovor. Našao ga je u svom stoperu, koji je sam pokrenuo akciju, iznio loptu i nastavio trk. Dok je William Mikelbrencis na lijevoj strani lomio Josipa Stanišića, Vušković se ušuljao u srce Bayernove obrane, nadskočio sve i na savršen ubačaj reagirao kao rasni golgeter. Glavom je poslao loptu u suprotni kut, ostavivši nemoćnog Manuela Neuera za erupciju oduševljenja i konačnih 2:2. Gol pogledajte OVDJE.

No, pogodak je bio samo kruna izvedbe kojom je potvrdio status fenomena. Službeno proglašen igračem utakmice, Vušković je bio dominantan na obje strane terena. Zadužen za čuvanje ubojitog Harryja Kanea, pokazao je zrelost veterana, bio je zapovjednik obrane, a u 75. minuti stvorio je i stopostotnu priliku za Vieiru, čiji je udarac s gol-linije čudesno očistio Alphonso Davies. Njegova igra bila je spoj obrambene čvrstine i napadačke inteligencije, rijetko viđen kod tako mladog igrača.

Upravo je ta svestranost zaludila njemačke medije. Prestižni Bild izašao je s naslovom "Kroatien-Juwel schockt Bayern!" (Hrvatski dragulj šokirao Bayern), opisujući ga kao "obrambenog diva s hladnokrvnošću veterana". Kicker ga naziva "modernim prototipom stopera", a komentatori Sky Sporta već su ga prozvali "nasljednikom Joška Gvardiola", predviđajući mu strelovit uspon i sugerirajući da će ga Tottenham povući s posudbe mnogo prije plana.

Partija protiv prvaka samo je potvrdila ono o čemu se u Hamburgu šapuće. "Vušković-manija", kako je naziva lokalni Hamburger Morgenpost, postala je stvarna. Sa samo 18 godina, Hrvat je postao ključni čovjek HSV-a u povratničkoj sezoni u elitu. Njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na oko 40 milijuna eura, a nakon ovakve predstave samo će rasti. "Sretan sam zbog gola, ali najvažnije je da smo kao ekipa pokazali da se možemo nositi s najboljima", skromno je poručio Vušković nakon utakmice.