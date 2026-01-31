Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LUKA JE BIO FANTASTIČAN

Nijemci oduševljeni hrvatskim wunderkindom, nedostaje im riječi za opisati ga

Bundesliga - St. Pauli v Hamburger SV
MARYAM MAJD/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
31.01.2026.
u 22:42

Mladi hrvatski stoper Luka Vušković postao je junak Hamburga nakon što je pogotkom osigurao bod (2:2) protiv moćnog Bayerna. Njegov je nastup zaludio njemačke medije, koji se natječu u pohvalama na račun 18-godišnjeg dragulja

Igrala se 53. minuta na krcatom Volksparkstadionu kada je 18-godišnji Luka Vušković utišao Bayern. Nakon što su Bavarci preokrenuli rezultat golovima Kanea i Díaza, HSV je tražio odgovor. Našao ga je u svom stoperu, koji je sam pokrenuo akciju, iznio loptu i nastavio trk. Dok je William Mikelbrencis na lijevoj strani lomio Josipa Stanišića, Vušković se ušuljao u srce Bayernove obrane, nadskočio sve i na savršen ubačaj reagirao kao rasni golgeter. Glavom je poslao loptu u suprotni kut, ostavivši nemoćnog Manuela Neuera za erupciju oduševljenja i konačnih 2:2. Gol pogledajte OVDJE.

No, pogodak je bio samo kruna izvedbe kojom je potvrdio status fenomena. Službeno proglašen igračem utakmice, Vušković je bio dominantan na obje strane terena. Zadužen za čuvanje ubojitog Harryja Kanea, pokazao je zrelost veterana, bio je zapovjednik obrane, a u 75. minuti stvorio je i stopostotnu priliku za Vieiru, čiji je udarac s gol-linije čudesno očistio Alphonso Davies. Njegova igra bila je spoj obrambene čvrstine i napadačke inteligencije, rijetko viđen kod tako mladog igrača.

Upravo je ta svestranost zaludila njemačke medije. Prestižni Bild izašao je s naslovom "Kroatien-Juwel schockt Bayern!" (Hrvatski dragulj šokirao Bayern), opisujući ga kao "obrambenog diva s hladnokrvnošću veterana". Kicker ga naziva "modernim prototipom stopera", a komentatori Sky Sporta već su ga prozvali "nasljednikom Joška Gvardiola", predviđajući mu strelovit uspon i sugerirajući da će ga Tottenham povući s posudbe mnogo prije plana.

Partija protiv prvaka samo je potvrdila ono o čemu se u Hamburgu šapuće. "Vušković-manija", kako je naziva lokalni Hamburger Morgenpost, postala je stvarna. Sa samo 18 godina, Hrvat je postao ključni čovjek HSV-a u povratničkoj sezoni u elitu. Njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na oko 40 milijuna eura, a nakon ovakve predstave samo će rasti. "Sretan sam zbog gola, ali najvažnije je da smo kao ekipa pokazali da se možemo nositi s najboljima", skromno je poručio Vušković nakon utakmice.
Ključne riječi
Nijemci HSV Luka Vušković

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
22:46 31.01.2026.

Nedostaje im riječi opisati ga..Ne treba "za". Ili: "Nedostaje im riječi za opis."

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!