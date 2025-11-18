Naši Portali
NOGOMET

Ždrijeb za SP: Pogledajte kako bi izgledala skupina smrti, ali i najlakša skupina za Hrvatsku

Autor
Karlo Ledinski
18.11.2025.
u 12:55

Hrvatskoj iz prvog jakosnog šešira prijete sve najjače momčadi svijeta, uključujući europske prvake Španjolce ili svjetske prvake Argentince, a u njemu će biti i Brazil, Engleska, Francuska, Njemačka...

Njemačka je pobijedila Slovačku 6:0 u odlučujućoj utakmici kvalifikacijske skupine A i tako izborila izravan plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Utakmica je bila važna za Hrvatsku jer bi pobjedom nad Crnom Gorom (2:3) i porazom ili remijem Njemačke od Slovačke naša reprezentacija ušla u prvi pot za ždrijeb SP-a. To se, međutim, nije dogodilo. Ipak, Još postoji teoretska šansa da momčad Zlatka Dalića završi u prvom jakosnom šeširu. Za takav rasplet bi Lihtenštajn morao u zadnjem kolu kvalifikacija danas pobijediti Belgiju. Za tako nešto su mogućnosti vrlo male i izvjesno je da će Hrvatska na ždrijebu petog prosinca biti u drugoj jakosnoj skupini.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Podsjetimo, na SP-u će nastupiti čak 48 reprezentacija, raspoređenih u 12 skupina sa po četiri momčadi. Prve dvije reprezentacije iz svake skupine plasirat će se u nokaut fazu, kao i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Po prvi put u povijesti, na Svjetskom prvenstvu će se igrati šesnaestina finala, nokaut runda u kojoj sudjeluju čak 32 reprezentacije.

Uoči ždrijeba, Hrvatskoj iz prvog jakosnog šešira prijete sve najjače momčadi svijeta, uključujući europske prvake Španjolce ili svjetske prvake Argentince, a u njemu će biti i Brazil, Engleska, Francuska, Njemačka... Najpoželjniji ždrijeb bio bi da dobijemo jednog od tri domaćina pri čemu Kanada djeluje kao bolji ždrijeb od Meksika i SAD-a.

Hrvatska neće moći igrati ni sa kim iz drugog jakosnog šešira, a u njemu se zasad nalaze Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Danska, Iran, Južna Koreja, Austrija i pobjednik dodatnog turnira na kojem će nastupiti Italija.

Iz trećeg jakosnog šešira kao najopasniji ždrijeb djeluju Ekvador, Norveška i afričke reprezentacije, dok se najslabijima čine Australija, Panama, ali potencijalno i tri preostala pobjednika dodatnih europskih kvalifikacija.

Konačno, u četvrtom jakosnom šeširu su tri debitantske reprezentacije - Zelenortsko otočje, Uzbekistan i Jordan koje će biti najpoželjniji ždrijeb. S druge strane, rijetko tko želi iz tog dijela ždrijeba dobiti Južnu Afriku i Ganu.

Najteža moguća skupina: Brazil, Hrvatska, Norveška, Gana

Najlakša skupina: Kanada, Hrvatska, Australija, Zelenortsko otočje

Prva varijanta, nadamo se, neće se dogoditi, a ovu najlakšu moguću skupinu vjerojatno bismo lakoćom prošli.
Zlatko Dalić Hrvatska nogometna reprezentacije SP 2026. kvalifikacije za SP 2026.

