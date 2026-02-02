VIDEO Reakcija hrvatskih komentatora je hit, pogledajte situaciju koja je nasmijala mnoge

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu svladavši u Herningu borbeni Island u utakmici za инфаркт. Rezultat 34:33 dovoljno govori o drami koja se odvijala na terenu, gdje su naši rukometaši deset minuta prije kraja imali pet golova prednosti, da bi se sve svelo na neizvjesnost posljednjih sekundi. Napetost se mogla rezati nožem, a jednako vatreno kao na terenu bilo je i u komentatorskoj kabini, gdje je poznati dvojac proživljavao svaki trenutak na dramatičan način.

Uz posljednji sučev zvižduk, euforija je eksplodirala. Filip Brkić je u naletu slavlja i adrenalina gotovo ostao bez glasa, vičući iz sve snage dok je Filip Glavaš zabijao ključne pogotke, a iz pozadine su se čuli neartikulirani krici oduševljenja Vlade Šole, legendarnog vratara koji je svaku obranu proživljavao kao da je i sam na golu. Gledatelji su na društvenim mrežama odmah počeli zbijati šale, pišući kako dvojac zvuči kao da je "na rubu infarkta" te da bi im trebalo osigurati beneficirani radni staž zbog stresa koji proživljavaju. Mnogi su se složili da su njih dvojica "veći navijači od onih na tribinama". Situaciju pogledajte OVDJE.

Rukometaši pjevaju Čavoglave Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Osim zvučne kulise, ni vizualni dojam nije zaostajao. Nakon što je snimka Brkića kako mu stolac pada u slavlju nakon pobjede protiv Mađarske postala viralna, mnogi su se pitali hoće li se scenarij ponoviti. Iako je namještaj ovoga puta ostao čitav, kamere su zabilježile drugi simpatičan trenutak koji je nasmijao Hrvatsku i pokazao koliko su duboko u utakmici.

U trenutku kada je postalo jasno da je medalja naša, Vlado Šola je instinktivno podigao ruku kako bi dao "peticu" svom kolegi. Međutim, Brkić je, potpuno unesen u prijenos i opisivanje slavlja na terenu, ruku ostavio da "visi" u zraku. Šola se na to samo nasmiješio, svjestan zanosa u kojem se obojica nalaze.