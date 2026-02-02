Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 72
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Oglasila se Vlada, otkrili detalje dočeka: Pozivamo sve navijače i naše sugrađane
Grad Zagreb: Za zauzimanje javne površine treba naša dozvola, Vlada ju nije ni tražila
Oglasio se i Thompsonov menadžer! Evo što je poručio o dočeku na Trgu
VIDEO Proslavljeni rukometaš: Priče o dočeku dovode do polarizacije društva, šteta što je to zasjenilo uspjeh Hrvatske
S HTV-a objavili: Prenosit će doček rukometaša, evo svih detalja
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BILI SU U ELEMENTU

VIDEO Reakcija hrvatskih komentatora je hit, pogledajte situaciju koja je nasmijala mnoge

Screenshot RTL
Autor
Patrik Mršnik
02.02.2026.
u 10:38

Dok su rukometaši na terenu u Herningu proživljavali pravu dramu u borbi za broncu, komentatorski dvojac RTL-a, Filip Brkić i Vlado Šola, u svojoj su kabini priredili vlastiti show. Njihova autentična i urnebesna reakcija ubrzo je postala glavna tema na društvenim mrežama

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu svladavši u Herningu borbeni Island u utakmici za инфаркт. Rezultat 34:33 dovoljno govori o drami koja se odvijala na terenu, gdje su naši rukometaši deset minuta prije kraja imali pet golova prednosti, da bi se sve svelo na neizvjesnost posljednjih sekundi. Napetost se mogla rezati nožem, a jednako vatreno kao na terenu bilo je i u komentatorskoj kabini, gdje je poznati dvojac proživljavao svaki trenutak na dramatičan način.

Uz posljednji sučev zvižduk, euforija je eksplodirala. Filip Brkić je u naletu slavlja i adrenalina gotovo ostao bez glasa, vičući iz sve snage dok je Filip Glavaš zabijao ključne pogotke, a iz pozadine su se čuli neartikulirani krici oduševljenja Vlade Šole, legendarnog vratara koji je svaku obranu proživljavao kao da je i sam na golu. Gledatelji su na društvenim mrežama odmah počeli zbijati šale, pišući kako dvojac zvuči kao da je "na rubu infarkta" te da bi im trebalo osigurati beneficirani radni staž zbog stresa koji proživljavaju. Mnogi su se složili da su njih dvojica "veći navijači od onih na tribinama". Situaciju pogledajte OVDJE.

Rukometaši pjevaju Čavoglave

Osim zvučne kulise, ni vizualni dojam nije zaostajao. Nakon što je snimka Brkića kako mu stolac pada u slavlju nakon pobjede protiv Mađarske postala viralna, mnogi su se pitali hoće li se scenarij ponoviti. Iako je namještaj ovoga puta ostao čitav, kamere su zabilježile drugi simpatičan trenutak koji je nasmijao Hrvatsku i pokazao koliko su duboko u utakmici.

U trenutku kada je postalo jasno da je medalja naša, Vlado Šola je instinktivno podigao ruku kako bi dao "peticu" svom kolegi. Međutim, Brkić je, potpuno unesen u prijenos i opisivanje slavlja na terenu, ruku ostavio da "visi" u zraku. Šola se na to samo nasmiješio, svjestan zanosa u kojem se obojica nalaze.
Ključne riječi
Filip Brkić Vlado Šola EP rukomet 2026.

Komentara 1

Pogledaj Sve
LE
let3
11:24 02.02.2026.

Jel se ove provokacije u člancima namjerno rade ili je posrijedi nešto drugo?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!