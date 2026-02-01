Naši Portali
Svi su ludi za Hrvatom

Legenda svjetskog nogometa oduševljena Vuškovićem: To što on vidi s 18 ja nisam vidio ni s 30 godina

Bundesliga - St. Pauli v Hamburger SV
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Autor
Karlo Ledinski
01.02.2026.
u 14:40

Mladi hrvatski 18-godišnji stoper Luka Vušković ponovno je oduševio nogometnu javnost. Jučer je u remiju svog HSV-a s Bayernom (2:2), u utakmici 20. kola Bundeslige, postigao pogodak i odigrao novu odličnu utakmicu.

Nakon toga, o njemu su se opet raspisali brojni njemački mediji, koji ističu da će ovoga ljeta Vuškovića željeti dovesti mnogi europski velikani.  Prema aplikaciji Sofascore, Vušković je protiv Bayerna zaslužio ocjenu 7.5, a na kraju utakmice dobio je i nagradu Bundeslige za igrača utakmice. Tomu je pridonijela i odlična statistika: 7 otklonjenih opasnosti, 3 osvojena posjeda, dueli na tlu 2/3, dueli u zraku 3/4, sa 78% točnosti dodavanja.

Ove sezone Vušković pruža fantastične partije u dresu HSV-a. Ukupno je upisao 17 nastupa, u svih 17 startao i odigrao svih 90 minuta. Postigao je četiri pogotka s prosječnom ocjenom 7.27 prema Sofascoreu. Za jednog 18-godišnjeg stopera to su fenomenalne brojke.

Već je zaradio simpatije i nekih od najvećih legendi nogometa. Tako je i ponajbolji njemački nogometaša svih vremena Lothar Matthäus nahvalio Luku:
- To što Vušković vidi s 18 ja nisam vidio ni s 30 godina. On može organizirati igru i voditi obranu. Takvo što se rijetko viđa!
istaknuo je i Lothar Matthäus, igrač s najviše nastupa u povijesti njemačke reprezentacije (150) i legenda Bayerna sa 410 utakmica za klub.

I zato ne čudi što je oko na Vuškovića bacio i najbolji njemački klub Bayern. Prema dostupnim informacijama, Bayern je Vuškovića stavio na popis igrača čiji razvoj pomno prati. Naravno, za eventualan transfer morao bi Bayern platiti veliku odštetu Tottenhamu, klubu pod čijim je ugovorm Luka.

Podsjetimo, Vušković je u ljeto 2025. prešao iz splitskog Hajduka u Tottenham za odštetu od 11 milijuna eura, nakon čega je odmah posuđen HSV-u. U tom klubu ugovor ima i njegov brat Mario, koji je još uvijek pod suspenzijom zbog dopinga.

Trenutačna tržišna vrijednost Luke Vuškovića procjenjuje se na 40 milijuna eura. Iza njega su već i dva nastupa za hrvatsku reprezentaciju. Debitirao je protiv Češke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, kad je dobio tri minute u pobjedi 5:1. U punoj minutaži odigrao je u pobjedi 3:1 protiv Farskih otoka.
Ključne riječi
Lothar Matthäus Tottenham HSV Bayern Luka Vušković

