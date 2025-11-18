Modrić se javio legendarnom komentatoru i razveselio ga lijepim željama: 'Paša moj...'

Nogometaši Bosne i Hercegovine danas imaju priliku osigurati plasman na svoje drugo Svjetsko prvenstvo nakon Brazila 2014. Zmajevi od 20:45 gostuju kod Austrije, vodeće momčadi skupine H, u posljednjem kolu, a pobjedom bi ih preskočili i plasirali se na svjetsku smotru. Austriji je za osiguranje prvog mjesta dovoljan i bod.

BiH je već osigurala plasman u dodatne kvalifikacije budući da utakmicu prije kraja imaju šest bodova prednosti ispred treće Rumunjske. Podršku susjedima pokazao je i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić koji se uoči utakmice javio legendarnom bosanskohercegovačkom komentatoru Sabahudinu Topalbećiroviću.

On je na društvenim mrežama objavio 'screenshot' Modrićevih poruka. "Paša moj, veliki pozdrav, i nadam se da će Bosna proći sutra. Ajmo Bosno" - napisao mu je hrvatski kapetan. Topalbećirović mu je odgovorio "Hvala paša, vi ste svoje već uradili, čestitam, ali to je normalna stvar. Danas se svi nadamo, želimo i mislimo da možemo."

Topalbećirović je u opis napisao

- Što znače pobjede, nada i interes kad ti maestro nogometa Luka Modrić sinoć, odmah nakon pobjede Hrvatske nad Crnom Gorom, pošalje poruku: 'Ajmo Bosno.' Hvala ti, Luka, majstore, prijatelju, u ime svih nas. A mi danas moramo vjerovati da možemo. Idemoooo…

Njih dvojica poznaju se godinama, a uoči polufinala Lige prvaka izmešu Reala i Bayerna 2024. bosanskohercegovački komentator objavio je i fotografiju s Modrićem.