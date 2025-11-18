Naši Portali
DOBIO PUTOVNICU

Izbornik BiH zbog ovog igrača je napao Austrijance: Sad napokon može igrati

UEFA Europa League - FC Midtjylland v Sturm Graz
BO AMSTRUP/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
18.11.2025.
u 10:34

Karić je rođen u Linzu, no roditelji su mu iz BiH pa se s 28 godina odlučio na promjenu sportskog državljanstva i nastupat će za zemlju svojih roditelja

Nogometaši Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 igraju posljednju kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo. Zmajevi će gostovati u Beču kod Austrije, prvoplasirane reprezentacije skupine H iza koje zaostaju samo dva boda. BiH bi pobjedom na neugodnom gostovanju tako preskočila Austrijance i direktno se plasirala na svoj drugi Mundijal u povijesti.

Tema uoči utakmice je Emir Karić. 28-godišnji lijevi bek Sturma iz Graza kojeg je izbornik Sergej Barbarez po prvi puta pozvao u reprezentaciju. On je trebao zaigrati od prve minute u subotnjoj utakmici protiv Rumnjske, no UEFA mu je zabranila nastup u toj utakmici jer zbog greške baš austrijskog Saveza, nije na vrijeme dobio putovnicu Bosne i Hercegovine.

Karić je rođen u Linzu, no roditelji su mu iz BiH pa se s 28 godina odlučio na promjenu sportskog državljanstva i nastupat će za zemlju svojih roditelja. Sada bi debi za nacionalnu vrstu mogao upisati upravo protiv reprezentacije za čije je mlađe kategorije igrao, upisao je tri nastupa za austrijsku reprezentaciju do 21 godine.

Bosanskohercegovačka nogometna federacija napisala je kako je sada sve riješeno i kako će Karić moći večeras igrati protiv Austrije.

- Kasno sinoć u NS/FS BiH﻿ stigla je službena potvrda da Emir Karić﻿ može nastupiti za nacionalnu momčad Bosne i Hercegovine. FIFA-in﻿ Odbor za status igrača prihvatio je zahtjev Karića﻿ i NS/FS BiH﻿ za promjenu sportskog državljanstva. Ovaj nogometaš sada može igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine te će večeras biti na raspolaganju izborniku Sergeju Barbarezu﻿ za utakmicu protiv Austrije - napisali su.
Ključne riječi
kvalifikacije za SP 2026. austrijska nogometna reprezentacija Sergej Barbarez BiH nogometna reprezentacija

