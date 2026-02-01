Drama u Hajduku, navijači tjeraju trenera. Garcia je srušio negativan rekord star 20 godina!

Navijačima Hajduka nije baš legao novi kiks Hajduka, odnosno drugi uzastopni poraz u nastavku Supersport HNL-a. Podsjetimo, Hajduk je jučer na gostovanju u Velikoj Gorici upisao poraz 0:1, a iako su bijeli bili bolji prema statistici (stvorene velike šanse, više udaraca na gol, veći posjed), navijačima takvo opravdanje ne prolazi. Oni gledaju to samo iz kuta da je Hajduk u nastavak sezone krenuo s bodom zaostatka od Dinama, a već u ponedjeljak, pobijede li plavi Vukovar, taj bi se razmak mogao povećati na velikih sedam bodova.

Na službenoj facebook stranici Hajduka puno je nezadovoljnih navijača, a najviše na meti kritika je trener Gonzalo Garcia. Dva desetljeća Hajduk godinu nije otvorio s dva poraza, od 2006. kada je krenula Dinamova strašna dominacija. Eto, sada je to ponovio Garcia, koje se nakon utakmice ovako opravdavao za novi poraz.

- Izgubili smo jer smo bili nevini, jer smo počeli loše. Gledajući cijelu utakmicu, imali smo kontrolu, ali su nas kaznili zbog naše neopreznosti. Na kraju smo stvorili dovoljno da zabijemo, ali nismo. Prošli tjedan smo izgubili od ekipe koja je stvorila tri šanse, sada ponovno od ekipe koja je stvorila tri šanse - rekao je trener Hajduka.

Takve izjave baš se i nisu svidjele navijačima.



"Garcia, ne samo da nam uništavaš najbolje igrače Livaju i Pukija, već svojim glupim izjavama nas i sramotiš do bola. Svasta smo doživjeli, al ti si jedna malo veća greška odgovornih". "Ovo je Garcia tvoj poraz". "Garcia, vrijeme je za Montevideo". "Imali smo posjed,šuteve,omladinski pogon i izgubili smo. Konstanta se održava, Naš Hajduk i Garcia će biti zadovoljni uz izliku da trava nije bila dovoljno zelena kako bi imali kombinatoriku i presing". "Garcia, odlazi, ovo je tvoj poraz".

Gonzalo Garcia zasad donekle može biti miran što se otkaza tiče, jer u slučaju prijevremenog raskida klub bi mu trebao isplatiti visoku odštetu. A financije splitskog kluba trenutačno nisu idealne. No, s druge strane, sportski direktor Goran Vučević već je nekoliko puta izjavio da Gonzalo Garcia nije bio njegov izbor, a to znači i da će ga lakše nego nekog drugog potjerati s klupe.

Navijači Garciji najviše zamjeraju što je u drugi plan gurnuo klupsku legendu i najboljeg igrača Marka Livaju. Igrač koji je godinama gotovo sam na svojim leđima nosio Hajduk ove je sezone "šikaniran", Garcia ga ne vidi kao stožernog igrača. Iako, i tu se polako stvari mijenjaju. Kritike na račun Livaje sve do nedavno bile su nezamislive, no neki navijači počeli su upirati prstom i u njega.

"Evo vam veliki Livaja na terenu, i što ste dobili s njime?", "Di je Livaja danas? Je li istrčao 3 km, nije se maknuo od štopera, nula sprinteva u prostor", "Vrime je, Marko", "Trebamo se riješiti Livaje, ovo je užasno", "Livaja nevidljiv danas", samo su neki od komentara navijača Hajduka na službenoj facebook stranici.

Iako, Livaja je toliko puno napravio za splitski klub proteklih godina da bi navijači trebali biti strpljiviji prema njegovom sadašnjem slabijem doprinosu igri Hajduka.