U francuskom gradu dobro pamte Vabeca, vrijeme je da upamte i rukometašice

Rukometašice Podravka Vegete sutra (četvrtak) putuju u francuski Brest, na uzvratnu utakmicu doigravanja za plasman u četvrtfinale Lige prvakinja. Uzvrat se igra u subotu, 29. ožujka s početkom u 18 sati a Koprivničanke imaju prednost od jednog pogotka iz prve utakmice (27:26).

– Iz prve utakmice imamo pozitivan rezultat, što je za mene veliki rezultat naše ekipe protiv jakog i bogatog protivnika koji ima vrlo velike ambicije, a koje sežu do Final Foura. U jednoj zahtjevnoj utakmici pružili smo jako dobru igru s puno grešaka, što je i normalno jer su ih imale i one. Kada se sagledaju težina i važnost utakmice, obrambeno i napadački mogu biti zadovoljan s pobjedom. Idemo na uzvrat bez ikakve želje da branimo rezultat, no ovdje nije riječ o nogometu da vodite jedan razlike pa se zatvorite u šesnaesterac i nadate se da nećete primiti gol. Idemo odigrati sasvim normalnu utakmicu s 0:0 rezultatom. Kao trener, nadam se da ćemo odigrati utakmicu koja će biti slična svim dosadašnjim koje smo odigrali kod kuće i u gostima. Također, da ćemo prije svega biti zadovoljne borbenošću i pristupom. Nemamo razloga da se plašimo određenog rezultata, već da odigramo dobro. Tražit ćemo svoju šansu i mislim da je imamo. No, bit će teško, ovo nije utakmica za bodove te je drugačiji sistem, odnosno, igra se na eliminaciju. Vjerujem da ćemo, prije svega, biti dobri i čak na trenutke izgledati bolje nego u prvoj utakmici, premda je to težak, gostujući teren. Bit će puno publike i sigurno pritisak, no vjerujem da možemo odigrati još jednu dobru utakmicu – rekao je Ivica Obrvan, trener Podravka Vegete.

Što se tiče igračkog kadra, Ana Pandža se polako vraća u trening, ali neće igrati. Sara Šenvald je počela trenirati malo više nego Ana te je u ozbiljnijem trenažnom procesu.

- Sigurno nas u subotu čeka zahtjevna utakmica. Htjeli bi ponoviti istu takvu utakmicu kao što smo odigrali u Koprivnici. Kao što je trener rekao, bilo je dosta grešaka. Imamo još nekoliko treninga gdje ćemo to pokušati korigirati i pokazati našu bolju igru u napadu. Također, da pokušamo ponoviti takvu obranu te se nadamo dobrom rezultatu – poručila je Lucija Bešen.

Josipa Mamić nedavno je potpisala novi ugovor s klubom.

- Motivirani smo. Nemamo pressing niti strah. Odigrali smo dobru utakmicu, ali bi napad mogli bolje ponoviti. Nadam se da će nam Lucija ponovno biti u dobrom izdanju, a mi ćemo joj to obranom pokušati omogućiti, odnosno, igrati i bolje nego što smo u prvoj utakmici. Zdravi smo, nemamo nekih tegoba i idemo odigrati jednu dobru utakmicu. Gostujući je teren, no one su ovdje bile na gostujućem terenu, možda se nisu najbolje snašle te se nadam da mi nećemo biti u takvoj situacija – rekla je u najavi susreta Josipa Mamić, te dodala:

– Dosta utakmica igrali smo vani i puno puta su neke utakmice na gostujućem terenu izgledale bolje nego što su izgledale domaće, kao što je utakmica protiv ekipe Glorije u Rumunjskoj izgledala fantastično. Nemamo što kalkulirati, ovo je eliminacijska utakmica, svi moramo dati sve od sebe. U prvoj utakmici promašili smo neke zicere s krila, što nam je trener i rekao, te tu imamo prostora za napredak. Možda je bilo i najviše šutova s krila dosad. Ako taj segment popravimo i ako nas ne pokušaju napasti s 5-1, tj. 4-2 obranom, a također da se bolje snađemo s ovim što smo dosad radili na treninzima, trebalo bi biti bolje. Apsolutno moramo zadržati obranu kakva je bila ovdje. Ne trebamo razmišljati da igramo na gostujućem terenu. Bit će publike, ali je uvijek ima te mi trebamo gledati svoju igru – zaključila je Josipa.

U Brestu je sjajno karijeru napravio i ostao upamćen nogometaš Drago Vabec. Vrijeme je da stanovnici ovog francuskog gradića upamte i rukometašice Podravka Vegete.