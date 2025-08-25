U Dinamu sigurno ima nezadovoljnih igrača, ali evo zašto nemaju se pravo ljutiti: Španjolac je sve pokazao

Start je to kakav su u Dinamu mogli samo poželjeti. Tko bi pomislio da će potpuno nova momčad Dinama u novu sezonu HNL-a krenuti sa sve četiri pobjede, da će od te četiri utakmice slaviti u dva gostujuća derbija, u Osijeku i Rijeci. I da pritom, a to dosad nikad nije ostvario, uz četiri pobjede na startu nije primio nijedan pogodak. Objektivno, očekivalo se da će biti oscilacija na startu prvenstva, tako je i Zvonimir Boban, koji je s trenerom Marijom Kovačevićem slagao tu novu momčad, ustvrdio:

– Ovo je nova momčad i sigurno je da će biti trenutaka u kojima ćemo patiti.

Villar pozitivno ljutit

Istina, bilo je trenutaka kad su plavi imali problema, malo protiv Osijeka, malo protiv Vukovara, pa u drugom poluvremenu na Rujevici, ali ukupno gledajući to su sitnice u odnosu na ono što je Dinamo dosad ostvario. I može se očekivati da će plavi biti još bolji kako vrijeme bude odmicalo, što više treninga i utakmica odrade zajedno, tada će i te manje dijelove utakmica u kojima su imali određenih problema još smanjiti.

Puno se puta već istaknulo kako Dinamo ima široki, kvalitetni kadar i da će mu to biti velika prednost u odnosu na konkurenciju, to će biti posebno važno kad krajem rujna krenu utakmice u ritmu od svaka tri-četiri dana, kad krene Europska liga. Taj ritam utakmica mogao bi biti 'lijek' i za one igrače koji sada ne igraju puno ili dovoljno za ono što bi njih zadovoljilo.

Mario Kovačević dosad nije puno mijenjao kad je riječ o početnoj postavi, za koju smo znali kako će izgledati i prije negoli je prvenstvo krenulo. Tek nakon dvije utakmice, za susret s Rijekom i sad za sraz s Istrom u nju su umjesto Perez Vinlöfa i Villara ušli Goda i Stojković. Istina, svaki put bi Kovačević tijekom utakmice dao minutažu još petorici s klupe, nekima više, a nekima samo par minuta.

Igrač koji ne igra nezadovoljan je, ali i treba biti nezadovoljan, to bi ga trebalo natjerati da radi još više, da se bori na treninzima i natjera trenera da mu daje više prilika u utakmicama. Gonzalo Villar to je dobro opisao, riječ je o igraču koji je bio u svim nacrtima udarnog sastava i bio je prva dva susreta, ali je onda završio na klupi. Protiv Istre je ušao u 73. minuti i onda u 80. topovski pogodio za 2:0.

– Rekao sam treneru da ću biti ljutit, na pozitivan način, ako me stavi u igru i svi koji me poznaju znaju da sam ambiciozan igrač koji nije sretan ako ne igra. I kada me uvede u igru, pokazat ću zašto mislim da trebam startati. Trener je taj koji odlučuje, ali sam zadovoljan kako je bilo u ovoj utakmici – kazao je Villar o svom statusu i pokazao kako igrač treba reagirati kad dobije priliku, baš kao što to stalno pokazuje Kulenović koji nema veliku minutažu, ali je u četiri utakmice u samo 72 minute na terenu postigao tri pogotka.

– Tako se odgovara, ja volim kad je netko pozitivno ljutit, kada na terenu pokaže da zaslužuje veću minutažu. Villar je odgovorio na najbolji mogući način, a znam da može bolje i da će nam to povjerenje vratiti – prisnažio je trener Dinama.

Nezadovoljnih sigurno ima još dosta, ali Kovačević zasad nema nikakvih problema, hvali sve svoje igrače i žali:

– Žao mi je što ne mogu dati priliku svim igračima koji to zaslužuju, ali nakon reprezentativne stanke igrat ćemo dvije utakmice tjedno, dobit će svi šansu, jako dobro rade na treninzima.

Sigurno, poput Villara, nije sretan ni mladi Matteo Perez Vinlöf koji je ispao iz prvih jedanaest, ali on će sigurno, nastavi li dobro raditi, imati svoje brojne prilike. Najnezadovoljniji je zacijelo Robert Mudražija. Igrao je jako dobro na pripremama, redovno zabijao, a sad je odigrao dvije minute protiv Osijeka i 15 minuta na Rujevici kontra Rijeke. No, jedan od najboljih igrača lige u prošloj sezoni, kada je nosio dres Lokomotive stvarno ima veliku konkurenciju, teško mu se kraj Stojkovića, Villara, Ljubičića, Mišića izboriti za veću minutažu u srednjem redu plavih, baš kao i Soldi koji je odigrao jednu minutu protiv Vukovara i šest u susretu s Istrom.

Bit će još veća gužva

Gužva u srednjem redu bit će još veća kad se u kadar uključi posljednje pristigli Miha Zajec, iskusni slovenski reprezentativac.

I na ostalim je pozicijama velika gužva, za svaku od njih konkuriraju dva, tri pa i četiri igrača. Voli se reći kako trener ima slatke brige s takvim kadrom, ali nije to lako držati. No, dečki koji su dosad manje igrali, koliko god imaju pravo biti nezadovoljni, ne bi se trebali ljutiti. Znali su da dolaze u Dinamo, znali su da je u plavoj svlačionici velika konkurencija i da će se morati boriti za svoje pozicije.

Pred Dinamom je još utakmica u Varaždinu, nakon toga slijedi reprezentativna stanka, plavi žele na nju otići s maksimalnim učinkom, a onda će svi igrači imati novu priliku za dokazivanje na treninzima ne bi li se izborili za više prilika u susretima koji slijede s Goricom i na derbiju protiv Hajduka u Splitu, dvobojima koji dolaze prije prvog susreta plavih u Europskoj ligi 24. rujna. A onda kreće taj ludi ritam utakmica i sigurno više prilika za nezadovoljne.