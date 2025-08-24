Naši Portali
SAVRŠENI PLAVI

Kladionice srušile Dinamov koeficijent za titulu. Pogledajte koliko šanse daju Hajduku i Rijeci

Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
24.08.2025.
u 17:00

Tjedan za tjednom predstave nogometaša zagrebačkog Dinama ruše koeficijente na kladionicama i učvršćuju ih na mjestu favorita za naslov

Dinamo je nastavio savršeni niz i u četvrtom kolu Hrvatske nogometne lige. U Maksimiru je svladao Istru 1961 s uvjerljivih 3:0 te nakon četiri utakmice ima maksimalnih 12 bodova i impresivnu gol-razliku 10:0. Time je dodatno učvrstio status glavnog favorita za naslov prvaka.

Kladionice sve više vjeruju u Dinamov povratak na tron. Prije početka sezone koeficijent na Dinamovu titulu iznosio je 1.60, a nakon četiri pobjede u nizu pao je na samo 1.35.

Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL
1/11

Hajduk je, prema procjenama, trenutno ispred Rijeke u borbi za titulu. Na bijele je koeficijent 5.00, dok je na Rijeku čak 8.00. U odnosu na start prvenstva, Hajdukovi izgledi su porasli, dok su Rijekini prepolovljeni.

Trenutno Hajduk zaostaje tri boda za Dinamom, ali ima i utakmicu manje. Rijeka je na minus osam, također s utakmicom manje. Večeras će Hajduk od 18:30 gostovati kod Osijeka, a Rijeka od 21 sat na Rujevici dočekuje Varaždin. Koeficijenti na osvajanje naslova prvaka nakon 4. kola: 1. Dinamo - 1.35; 2. Hajduk - 5.00; 3. Rijeka - 8.00

