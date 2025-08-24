VIDEO NK Imotski na razglas pustio himnu Dinama, hajdukovci se pobunili: 'Prekidamo sve odnose'

DPH Imotski javno je kritizirao NK Imotski nakon incidenta na dječjem turniru "Podno kule od kamena", gdje je s razglasa puštena pjesma "Dinamo ja volim". Upravo taj događaj bio je povod da se navijačka udruga oglasi putem Facebooka i oštro izrazi nezadovoljstvo.

"Mali klub još manjih ljudi, nakon što su očerupali klub i odveli ga na dno u kojem nogomet ne postoji već samo sitni interesi, sramoti grad puštanjem pjesama mrskog rivala. Prozirno grebanje o mecene hrvatskog nogometa u nadi da se ovi smiluju i udijele sirotanima kakav milodar", poručili su iz DPH Imotski.

U nastavku objave dodatno su istaknuli: "Nakon što ste razdvojili klub na dva dijela i survali ga do razine da nikoga ne zanima, koristite djecu kao oruđe za vlastite obijesti i činite ovakve performanse da skupite davno izgubljenu pozornost. Ovim putem želimo obavijestiti sve naše članove da prekidamo sve odnose s NK Imotski. Nisu vrijedni ni ovih par rečenica, a kamoli kakvog odnosa. Dug život i grebanje po dnu kamo moralno, sportski i ljudski pripadate, želi vam DPH Imotski."