NEČEKIVANI DOGAĐAJ

VIDEO NK Imotski na razglas pustio himnu Dinama, hajdukovci se pobunili: 'Prekidamo sve odnose'

Imotski: Obiteljska ku?a Mate Parlova
Matko Begovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
24.08.2025.
u 20:30

"Nisu vrijedni ni ovih par rečenica, a kamoli kakvog odnosa. Dug život i grebanje po dnu kamo moralno, sportski i ljudski pripadate, želi vam DPH Imotski", napisali u iz navijačke udruge

DPH Imotski javno je kritizirao NK Imotski nakon incidenta na dječjem turniru "Podno kule od kamena", gdje je s razglasa puštena pjesma "Dinamo ja volim". Upravo taj događaj bio je povod da se navijačka udruga oglasi putem Facebooka i oštro izrazi nezadovoljstvo.

"Mali klub još manjih ljudi, nakon što su očerupali klub i odveli ga na dno u kojem nogomet ne postoji već samo sitni interesi, sramoti grad puštanjem pjesama mrskog rivala. Prozirno grebanje o mecene hrvatskog nogometa u nadi da se ovi smiluju i udijele sirotanima kakav milodar", poručili su iz DPH Imotski.

U nastavku objave dodatno su istaknuli: "Nakon što ste razdvojili klub na dva dijela i survali ga do razine da nikoga ne zanima, koristite djecu kao oruđe za vlastite obijesti i činite ovakve performanse da skupite davno izgubljenu pozornost. Ovim putem želimo obavijestiti sve naše članove da prekidamo sve odnose s NK Imotski. Nisu vrijedni ni ovih par rečenica, a kamoli kakvog odnosa. Dug život i grebanje po dnu kamo moralno, sportski i ljudski pripadate, želi vam DPH Imotski."

Ključne riječi
Hajduk Dinamo NK Imotski

BL
blekpanther
21:03 24.08.2025.

Objava ovovakvog članka je širenje mržnje! Dinamova pjesma puštena u slobodnom hrvatskom gradu Imotskom i sad smeta nekolicini šupljih glava!

LL
lijepa_li si
20:54 24.08.2025.

dinamo i hajduk dva su kluba bratska,s njima se ponosi cijela hrvatska!

Avatar Calliban
Calliban
20:50 24.08.2025.

Ne znam zašto je pjesma puštena, vjerojatno zbog ulizivanja Zvoni Bobanu. Ali čisto onako ljudski, kao navijač Hajduka, ako je puštena djeci iz Zagreba na nekom turniru, neka je! Mlađe kategorije ne bi trebale upasti u žrvanj, malo je rećii rivalstva, nego u žrvanj mržnje. Nismo mi država s 10 milijuna stanovnika, da bi toliko "na nož" bili...

