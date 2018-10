U Belgiji je nogomet fizički jači i brži, ali Dinamo dobiva!

Malo je sretnika koji mogu napraviti europski nogometni korak, a da su mladi i relativno neiskusni... Ivan Fiolić jedan je od njih. Odrastao je u Dinamu, igrao je u Dinamu, bio je posuđivan iz Dinama... a onda je sa svoje 22 godine otišao putem Belgije. Maksimirsku 128, plave tribine i ostatak momčadi s kojom je odrastao ostavio je iza sebe.

Skuplji, ali s lošijim nizom

– Super je sve u Genku. Od prvog dana sve je na najvišoj razini, prvih nekoliko dana bio sam u hotelu, a sada sam našao u kuću. Živim s djevojkom i sve je u najboljem redu. Sve ide po planu – zadovoljno će Fiolić. Kako i ne bi bio kada je njegov Genk trenutačno drugi u belgijskom prvenstvu, a praktički je tek počelo... Točno ispod njega, u nekoj prolaznoj krizi, je Anderlecht, Dinamov sljedeći europski protivnik. I baš je taj Anderlecht poveznica s Fiolićem. Iako je ostao u dobrim odnosima s plavima, kaže da ga o Anderlechtu nisu pretjerano ispitivali.

– Čujem se s Perićem, Ademijem, Stojanovićem. Ništa pretjerano, ali čujemo se. Stvarno smo ostali u dobrim odnosima. Sretni su zbog Europe, ne govorimo pretjerano o tome, ali znam koliko im to znači. Nitko me nije pitao za Anderlecht, razgovarali smo o ligi, o tome kako je meni ovdje.

No, i da su razgovarali o Anderlechtu, rekao bi im ovo:

– Bit ću iskren, nisam toliko pratio belgijsko prvenstvo, pratio sam Genk nekoliko mjeseci prije transfera. Anderlecht je odličan klub, a ima li nekih problema ili ne, vidjet ćemo. Mi smo ih pobijedili doma 1:0. Mislim da Dinamo ima velike šanse da uzme tri boda.

Ima šanse jer Dinamo se u Europi pokazuje dobrim. U prvom krugu Europske lige, u skupini D, pobijedio je Fenerbahçe (4:1). Ni u Hrvatskoj ne stoji loše. Prvi su u prvenstvu, pobjeđuju u kupu (iako je posljednja pobjeda bila diskutabilna, ipak je pobjeda). Dok s druge strane 73,4 milijuna eura vrijedan belgijski klub (Dinamo prema Transfermarktu vrijedi 50,7 milijuna eura op. a.) Zagrepčane u četvrtak (18.55 sati) ne dočekuje s takvim pedigreom. Oni su treći u svojem prvenstvu, a upisali su i poraz u Kupu, u šesnaestini finala. Zato se i u plavom taboru nadaju novim trima bodovima, baš kao što prognozira i Fiolić.

– Pratim Dinamo, to je moj klub, u kojem sam počeo svoju nogometnu karijeru, pratit ću ga uvijek. Neke utakmice nisam stigao pogledati, ali pogledam sažetke. Momčad je bila odlična i kada sam ja bio tamo, ni za jednog igrača ne može se reći da nije dobar. Ima kvalitetu od golmana do napadača. Za koga god da bih rekao da je najbolji vjerojatno bih pogriješio, igrači su top, na vrlo visokoj razini.

Kad je riječ o Dinamu, Ivana posebno veseli...

– Moram reći koliko mi je drago da su se navijači vratili. Dinamo zaslužuje publiku. Nisam ja neko veliko ime, ali meni kao dečku iz Zagreba i velikom dinamovcu drago je što su se navijači vratili na stadion.

Budući da je okusio obje lige, Fiolić je zna razlike između hrvatskog i belgijskog nogometa.

U Genku se želi više dokazati

– Mogu reći da se igra puno brže, nemaš toliko vremena za razmišljanje. Ja sam još mlad, neiskusan, ne mogu nešto dobro procijeniti, ali mislim da je ovdje fizički puno jači nogomet. Što se igračke kvalitete tiče, nema tu neke razlike. Kondicija, fizička sprema i brzina ovdje su baza. No, pripreme koje smo radili kada sam bio u Dinamu bile su na razini i treninzi su bili teški. Mislim da je Dinamo spreman na sve to. A i prva utakmica protiv Fenerbahçea pokazala je da su spremni na to proljeće koje se toliko dugo čeka u Zagrebu.

Mogao je i on sam biti dio tog famoznog proljeća, ali nije... No, kaže da ne žali ni za čim.

– Žao mi je samo što se nisam više nametnuo i što nisam napravio veći korak u Dinamu, ali to je život. Ne žalim za tim što sam došao u Genk i mislim da ovdje mogu pokazati ono što tamo nisam.

