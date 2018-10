Hajduk je postao talac Torcide, Huljaj to mora što prije riješiti

Nogometni klub Hajduk proteklih je godina često bio prepoznatljiv po borbi za bolji, pošteniji hrvatski nogomet. Jedini se jasno i sa stavom borio protiv toga da hrvatskim nogometom vlada jedan čovjek i njegovi vjerni poslušnici, borio se splitski klub protiv loše sudačke organizacije u kojoj neki sude po diktatu, borio se protiv svih stvari koje su bile krive za lošu klimu oko hrvatskog nogometa. I na tome Hajduku, ali i njegovim navijačima, treba skinuti kapu.

No gotovo sve što se u Hajduku dogodilo u proteklih 4-5 mjeseci prebrisalo je te dobre stvari, a Hajduk zbog toga sve više djeluje kao neozbiljan klub.

Prvo su navijači “srušili” vlastitog predsjednika u tjednu dok su se bijeli borili za naslov prvaka, potom im je dva mjeseca trebalo da izaberu Kosova nasljednika, u takvom razdoblju bez vodstva odradili su kriminalno loš prijelazni rok, no sve je to kamilica prema onome što se prekjučer dogodilo na Poljudu. Jer, prekjučer su ugrozili život nesretnog vatrogasca koji je, pokušavajući odbaciti topovski udar, ostao bez dijela prsta. Klub je, sada je svima to jasno, postao talac dijela navijača. Preciznije, Torcide. Umjesto da mu bude najveća snaga, Torcida postaje najveći teret Hajduka.

Proteklih godinu-dvije od najžešćih Hajdukovih navijača vidjeli smo svašta – prvo su prijetili nekolicini igrača, dolazili im pred stanove i vikali da će dobiti batine, potom su usred bijela dana na Starom placu fizički napali Saida i Futacsa, a u subotu su otišli i korak dalje. A ono što je najstrašnije, sve do zaključenja jučerašnjeg izdanja Torcida nije poslala nikakvu službenu ispriku! Nisu imali muda priznati da su napravili strašnu glupost, već su odabrali sakriti se u mišju rupu i šutjeti.

No u mišju rupu sada se ne smiju sakriti predsjednik Jasmin Huljaj i cijeli Nadzorni odbor Hajduka. Oni moraju jasno prozvati Torcidu, poručiti joj da uvede reda u svoje redove ili će to učiniti oni. A i zbog ostalih vjernih navijača njihova je dužnost distancirati se od tih huligana i probisvijeta.

Pogledajte video sukoba BBB-a i Torcide: