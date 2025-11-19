Tyson Fury u svom stilu prognozirao ishod meča između Anthonyja Joshue i Jakea Paula

Britanski teškaš Anthony Joshua vraća se u ring sljedeći mjeseci protiv popularnog youtubera Jakea Paula. Njihov je dvoboj dogovoren na osam rundi po tri minute, a predvodit će priredbu koja će se 19. prosinca održati u Kaseya Center dvorani u Miamiju.

Joshui će to biti prvi meč otkako je u rujnu 2024. nokautom izgubio protiv sunarodnjaka Daniela Duboisa u dvoboju za IBF-ov naslov svjetskog prvaka teške kategorije, piše Croring.

Bivša Disneyeva zvijezda trebala se nedavno boriti protiv Gervonte Davisa, ali je događaj propao nakon što je Tank optužen za obiteljsko nasilje.

Paul je posljednji meč imao u lipnju kada je jednoglasnom odlukom sudaca svladao bivšeg WBC-ovog prvaka srednje kategorije Julija Césara Cháveza Jr.-a.

Nekadašnji WBC-ov prvak teške kategorije Tyson Fury je u svom stilu prognozirao ishod meča između Anthonyja Joshue i Jakea Paula, te je u objavi na Instagramu poručio:

‘Paul će pobijediti nokautom’.

Fury i Joshua su neko vrijeme bili prvaci, no nikada se nisu sreli u ringu. Nada oko njihovog međusobnog dvoboja još tinja bez obzira na to što je Kralj Cigana početkom godine objavio kraj karijere.

No iz Joshuina time poručuju kako se nadaju kako će AJ u svojim sljedećim nastupima vratiti samopouzdanje i ponovno napasti pojas prvaka, a možda dočeka i Furyjev povratak.